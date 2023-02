Á. Z.;Sz. Zs.;F. N.;

Budapest;Oroszország;felvonulás;Ukrajna;háború;

2023-02-24 18:01:00

„Melyik bolygón békepártiság kiállni Vlagyimir Putyin mellett?” – Ezrek tüntettek Budapesten Ukrajnáért és a háború végéért

Karácsony Gergely szerint akkor lesz béke, ha Ukrajna győz. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy Európát most Ukrajna védi, a magyar kormánynak kötelessége segíteni.

Több ezer jelent meg péntek délután Budapesten azon a felvonuláson, amelyet Ukrajna támogatására rendeznek az egyéves évfordulóján annak, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg egységi lerohanták a szomszéd kelet-európai országot.

A tüntetők közös ima és egy háborúról szóló kiállítás megnyitója után a Városháza térről indultak a Bajza utcába, Oroszország budapesti nagykövetsége elé.. Menetüket két ukrán népviseletbe öltözött lány vezette fel, mögöttük pedig Karácsony Gergely, főpolgármester, Kerpel-Florius Gábor főpolgármester-helyettes és Gelencsér Ferenc, a Momentum elnök-frakcióvezetője haladt aaz élen egy molinóval, amelyen a „We Stand With Ukraine” felirat szerepelt.

A Városháza térről mentek Kezdésre hozzávetőlegesen 200 ember gyűlt össze, ez duzzadt több ezerre, amikor a szolidaritási menet az Andrássy úton az Operaház elé ért. Elég nagy volt a biztonsági készültség, az Andrássy utat fél pályán zárták le.

A tömegben több az ukrán, mint a magyar tüntető, minden harmadik emberen ukrán zászlót lehet látni.

„Slava Ukraini!”, „Stop Putin, stop war” – skandáljak a többi között.

A Terror Háza ma magyar nemzeti színekkel van kivilágítva, előtte pedig felállítottak egy molinót, amely a kommunizmus áldozataira és az egykori Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltakra emlékeztet. Az „orosz” szó nem szerepel a szövegben, csak az, hogy „szovjet”

Úgy tűnik, a hatóságok nem akartak tüntetőket látni az orosz nagykövetség előtt, a Kodály körönd kordonnal le van zárva, a tömeget láthatóan távol tartanák az épülettől. A lezárás kerülőre kényszerítette a tüntetőket, akik így a Bajza utca orosz nagykövetségtől távolabbi végén kötöttek ki, a a Benczúr utcáról tudtak befordulni az orosz nagykövetség felé. A színpadot a Bajza utca és az Andrássy út sarkán állították fel a szervezők, érkezni és távozni is csak egy irányban lehet, jobbra és balra nem.

Az orosz nagykövetség előtt

tar beszédet. Hartányi Jaroszlava a „Slava Ukraini, éljen Magyarország!” felkiáltással kezdte a beszédét. Egy éve az orosz állam terroristái gyilkolják az ukránokat – fogalmazott, szerinte béke akkor lesz, amikor az oroszok hazamennek. Utóbbi kijelentésre a tömeg „Ruszkik haza!” rigmust kezdte el skandálni. A nemzetiségi önkormányzat beszélt arról is, hogy Európát most Ukrajna védi, a magyar kormánynak kötelessége segíteni.

A Csernyihiből menekült ukrán édesanya megköszönte a segítségét, hogy Magyarország befogadta a háború kitörése után, Karácsony Gergely a színpadra lépve pedig kijelentette, hogy ő bizony szégyenkezett kijevi útján a magyar kormány miatt. – Amagyar kormány annyit ült a hintapolitikában, hogy elvesztette ítélőképességét. Én voltam Kijevben, Beregszászon és Bucsában, és a szemébe néztem az embereknek, az áldozatoknak, és aki ezt megteszi az „megtalálhatja a lelki iránytűjét” – hangsúlyozta.

Budapest vezetője szerint

s kifejezte a reményét, ha ez a szörnyű háború egyszer véget ér az ukrán is barátként teknit majd a magyarra. Hozzátette, hogy a fő kérdés ma az, hogy „szakítani tudunk-e a pillanatok uralásával az igazság keresése helyett, mert a megosztás politkája helyett keresni kell és megkülönböztetni egymástól a helyest és a helytelent.

Karácsony Gergely a megjelentekhez is szólt, és szerinte, akik ma eljöttek, akik itt vannak, azok mentik meg Magyarország becsületét. A Jelenlévőknek megígérte, hogy ő addig lesz politikus, míg tükörbe tud nézni. – Köszönöm az ukrán nép küzdelmét a szabadságáért és Európa biztonságáért. Én addig leszek politikus, amíg tükörvbe tudok nézni – ígérte, majd úgy köszönt el: „Slava Ukraini!”, magyarul Dicsőség Ukrajnának!

Cseh Katalin a maga felszólalásában úgy nyilatkozott, soha nem volt még ilyen fontos megmutatni, hogy van másik Magyarország. Ő büszke arra, hogy ennyien eljöttek a tüntetésre, hogy ennyien állnak a szabadság és nem a háborús bűnösök oldalán. és soha nem volt még ennyire fontos megmutatni, hogy „van egy másik Magyarország”. Miközben ő maga kötelességének érezte, hogy elmenjen Ukrajnába és ott megkérdezze az emberektől, mire van szükségük, a magyar miniszterelnöknek mindössze arra futotta, hogy „golyóálló mellényben elment a határig”.

gyalázat, hogy Orbán Viktor kisétálna Európai Unióból, a szövetségünkből. Ez történelmi bűn lenne, nem hagyhatjuk – tette hozzá Cseh Katalin, aki az 1956-os magyar forradalom egyik jelszavával búcsúzott: Ruszkik haza!

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és Oltalom Karitatív Egyesület elnöke „Szlava Ukraini!” felkiáltással lépett a színpadra. Áldást kért mindazok emlékére, akik meghaltak a szabadságért, és nem csak katonák, hanem nagyon sok gyermek és civil ember.

– fogalmazott.

Kijelentette, akkor lesz béke, ha Putyin, Lavrov és Orbán végleg távozik a politikából és békén hagyja az embereket. Iványi Gábor javalatot is tett ezeknek a politikusoknak, hogy az oroszországi Gorkijban van egy utca, egy ház ahol egykor Rákosi is lakott, és az a lakás most kiadó, így ők oda költözhetnének. A lelkész felidézte a napokban immár huszadik útját Ukrajnába, ahol látta a hazájukért harcolóknak fegyvert szállító rendszám nélküli kamionokat, a temetőkben lobogó ukrán nemzeti zászlókat és a narancssárga táblákkal jelölt területeket, ahova a megszállók taposóaknákat helyeztek.

– Óvakodjunk a narancssárga tábláktól! Nem engedhetjük meg, hogy Káin diktáljon Ábelnek, hogy hol van a helye, és ő csak tűrje – figyelmeztetett a lelkész, és felszólította a jelenlévőket, hogy álljanak ki a béke mellett., de megjegyezte: „Istennek forog a gyomra” attól, amit a kereszténydemokraták művelnek a parlamentben úgynevezett imaláncukkal. Végül felhívta a figyelmet, hogy Isten egy vérből teremtette az emberiséget, és „mi egy vérből valók vagyunk az ukránokkal, fehéroroszokkal, oroszokkal, akik sírnak mindazért, ami itt történik”.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnök-frakcióvezetője terrorista államnak nevezte Oroszországot. Magyarországot biztonságát csak Ukrajna győzelme garantálhatja, aki mást mond, hazudik. Béke csak akkor lesz, ha az utolsó orosz katona is kitakarodik Ukrajnából. Az Orbán-kormányt hazaárulónak nevezte, amiért a putyin kottából játszik.

A demonstráció végén elénekelték az ukrán és a magyar himnuszt, majd mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére.

A demonstráción bejátszottak egy videüzenetet Fegyir Sándortól, azzal a kárpátaljai magyar tanártól és katonától, aki fronton, a lövészárkokban tart órákat az egyetemi hallgatóinak, és szobrot is kapott már. Ő köszönetet mondott mindazoknak, akik kiállnak Ukrajna mellett. Ezután egyperces csend következett.

Korábban a Városháza parkban kiállítás nyílt a háborúról. Megnyitóján Karácsony Gergely azt mondta, béke akkor lesz , ha Ukrajna győz. A hazugságot nem lehet csendben tűrni. Tudjuk, a háborúk mindig szavakkal kezdődnek – hangoztatta a főpolgármester.