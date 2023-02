MTI-Népszava;

LMP;törvényjavaslat;ügynökakták;kommunizmus áldozatainak emléknapja;Keresztes László Lóránt;

2023-02-25 17:06:00

Az LMP 27. alkalommal is megpróbálja nyilvánosságra hozatni az ügynökaktákat

Ezt Keresztes László Lóránt jelentette be Pécsen az 1947-ben elhurcolt kisgazda politikus, Kovács Béla szülőháza előtt a kommunizmus áldozatainak emléknapján. „Jó kérdés”, hogy a kormánypártok ezúttal meggondolják-e magukat.

Az LMP 27. alkalommal is benyújtja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó törvényjavaslatát az Országgyűlésnek - mondta a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan rendezett sajtótájékoztatóján az LMP országgyűlési képviselője szombaton, Pécsen.

Keresztes László Lóránt az 1947-ben elhurcolt kisgazda politikus, Kovács Béla szülőháza előtt tartott, online is közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta: törvényjavaslatuk elfogadása esetén az ügynökakták nyilvánossá válhatnának.

Közölte: így bárki megtudhatná, hogy az 1990 után meghatározott közjogi tisztségeket betöltők közül kik voltak érintettek a kommunista állambiztonság fenntartásában, illetve az egykori besúgók milyen módon kerültek pozíciókba. A jogszabály azt is kimondaná, hogy korábbi besúgók nem tölthetnek be közjogi funkciókat.

A képviselő a pénteki, hivatalos kormányzati megemlékezésről idézett egy mondatot: "a rendszerváltáskor nem történt meg az elszámoltatás, és azok a személyek, akik kiszolgálói voltak a kommunista rendszernek, a mai napig aktív tagjai a közéletnek".

Ezek az emberek, "egy gyilkos rendszernek, diktatúrának a fenntartói sokszor még fontos gazdasági és politikai vezetői pozíciókat is betöltenek napjainkban" – fogalmazott Keresztes, aki tűrhetetlennek nevezte, hogy "az egykori kommunista állambiztonság működtetői, fenntartói, lelkes besúgói még mindig megkapják a védelmet az aktuális politikai elit tagjaitól".

Az LMP úgy véli: a rendszerváltás utáni valamennyi kormány bűne, hogy nem történt meg a szembenézés a múlttal, hiszen - ahogy a képviselő fogalmazott - addig "nem tekinthető lezártnak a rendszerváltás, amíg nem történik meg a teljes és őszinte szembenézés az egykori kommunista állambiztonság gaztetteivel, működésével".

Éppen ezért nyújtja be 27. alkalommal is az aktanyilvánosságot célzó törvényjavaslatát az LMP azok után is, hogy

A képviselő szerint "nem lehet meggyalázni egy gyilkos eszme áldozatainak az emlékét azzal, hogy újra és újra letagadják az állambiztonsággal kapcsolatos információkat" - mondta.