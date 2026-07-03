Űrbe lőtt magyar valóság – Ádám Gergővel a felszabadító fricskákról

Fekete humorral és sci-fibe ágyazva mesél közéleti ügyeinkről. Multiverzumot épít mindebből, Rick és Morty alteregóival. Könyvéből talán arra is választ kaphatunk, miért nincs elég tanár, és miért van zebra Hatvanpusztán. Az Ügynökakták című első kötetéről beszélgettünk Ádám Gergővel, aki szerint ma túlságosan komoly az irodalom.