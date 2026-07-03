A Tisza-kormány a honlapján ismertetett dokumentum szándékai szerint az 1990-es rendszerváltás ígéretét teljesíti be. A cél, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzanak minden olyan dokumentumot, amelynek titkossága ma már nem indokolható. A társadalmi egyeztetésre nyolc nap áll rendelkezésre.
Egy 11 fős bizottság segítené a munkát.
A miniszterelnök titkosított szerződések, kormányülési összefoglalók vagy éppen kiemelt beruházások felülvizsgálatát rendelte el sok esetben meglehetősen szűk határidővel.
A Stasi-, StB-, Securitate- és KGB-iratok megnyitása mindenütt személyes drámákat, politikai vitákat és társadalmi megrázkódtatásokat hozott. Magyarország októberben olyan útra lépne, amelyen más országok már évtizedekkel korábban végigmentek.
A leendő miniszterelnök azt is bejelentette, hogy vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 között történt spontán, illetve állami privatizáció kivizsgálására.
Egyik első dolguk lesz kivizsgálni, történt-e bármilyen külföldi beavatkozás az április 12-i parlamenti választásba.
A leendő miniszterelnök azt is közölte, a képviselőik nem költöznek be az ÁVH és az MSZMP egykori épületébe.
A Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere első interjújában arról beszélt, hogy hergelés nélküli országot akar. Mértéktartó hatalomgyakorlást ígér, szerinte a múlt feltárása nélkül nem lehet továbblépni.
Fekete humorral és sci-fibe ágyazva mesél közéleti ügyeinkről. Multiverzumot épít mindebből, Rick és Morty alteregóival. Könyvéből talán arra is választ kaphatunk, miért nincs elég tanár, és miért van zebra Hatvanpusztán. Az Ügynökakták című első kötetéről beszélgettünk Ádám Gergővel, aki szerint ma túlságosan komoly az irodalom.
Van egy „jó” hírem Orbán Viktornak és Gyurcsány Ferencnek – üzente a Talpra Magyarok Közösségének alapítója.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter jókorákat csúsztatott az állambiztonsági múlttal kapcsolatos iratokkal összefüggésben.
A miniszterelnök-helyettes közölte, nem gondolja, hogy a titkosszolgálatoknak jelezniük kellene, hogy a Fideszben vagy a KDNP-ben hányan voltak korábban ügynökök.
Ezt Keresztes László Lóránt jelentette be Pécsen az 1947-ben elhurcolt kisgazda politikus, Kovács Béla szülőháza előtt a kommunizmus áldozatainak emléknapján. „Jó kérdés”, hogy a kormánypártok ezúttal meggondolják-e magukat.
A Fidesz-KDNP persze eddig is minden alkalommal megakadályozta, hogy a javaslatról érdemben tárgyalni lehessen.
Az egykori MDF frakcióvezetője szerint értékvilága miatt lett vörös posztó a Fidesz szemében.
Interneten is elérhetők lesznek az ügynöki jelentések.
117 nem szavazattal utasították el, hogy az Országgyűlés tárgyalja a tervezetet.
A napokban lelepleződött az a nő, aki „Krisztina” néven jelentett a ’80-as években alternatív zenészekről. Ma is csak azt tudni: az elvtársak féltek a művészettől.
A Fidesz nemzetinek hazudja magát és minket ügynököz le, de az ügynököket valószínűleg az ő soraikban kell keresni, méghozzá magas pozíciókban - mondta Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom (MoMo) elnöke a Magyar Nemzetnek. Az interjúban a budapesti olimpiáról népszavazást kezdeményező szervezet elnöke határozottan cáfolta a kormányközeli sajtó állítását, miszerint lenéznék a vidékieket.
A Magyar Liberális Párt elnöke arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy "tegye tisztába" az ügynökakták ügyét.
Hamisítványnak nevezte Lech Walesa volt lengyel elnök azokat a nemrégiben napvilágra került aktákat, amelyek állítólag azt bizonyítják, hogy a hetvenes években beszervezte őt a titkosszolgálat.