Á. B.;

időutazás;közbeszerzés;jégpálya;Hadházy Ákos;

2023-02-26 09:42:00

Hadházy Ákos: előbb épült meg a felcsúti jégpálya, mint hogy kiírták volna rá a közbeszerzést

Ha ez igaz, akkor egy alternatív dimenziókaput sikerült felfedeznie a Fejér vármegyei településen.

„Időgép Felcsúton, avagy ilyet is csak Orbánland területén mernek megtenni: most írták ki a közbeszerzést arra a jégpályára, amelyik már három hónapja elkészült, december eleje óta üzemel is. Nagyon izgalmas, hogy ki fogja nyerni a versenyt...” - írta vasárnap reggel Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő ugyanakkor azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a mobil pályát kidobják és újat vesznek, mert ez nem elég méltó „a felcsúti Hattyúk-tavához.”

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az új közbeszerzés dokumentációja szerint elegáns palánkra kell ajánlatot adnia a leendő nyertesnek.

A korábbi, majdnem 1,16 milliárdos közbeszerzés adatait nézve abban csak a jégpálya helyét adó kézilabdapálya és lelátó szerepel, a minap a 444 pedig arról számolt be, hogy a hozzá tartozó vendéglőt is a miniszterelnök intézője fogja üzemeltetni – zárja posztját Hadházy Ákos.