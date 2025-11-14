Korcsolyapálya a Bécsi Városháza előtt

Idén19. alkalommal állítják fel a világ egyik legnagyobb mobil műjégpályáját a Bécsi Városháza előtt. Előmelegített korcsolyacipők, mesés fények, egy romantikus hütte és regionális finomságok teszik teljessé az élményt. Hamarosan ismét lehet korcsolyázni a Bécsi Városháza előtt, ugyanis 2014. január 23-án nyitja meg kapuit a Bécsi Jégálom (Wiener Eistraum), a Rathausplatzon felállított műkorcsolyapálya, amely tavaly csaknem 600 ezer látogatót vonzott.