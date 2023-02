Á. B.;

Izrael;Orbán Viktor;tüntetés;

2023-02-26 11:35:00

Orbán Viktor arca is feltűnt egy kormányellenes tüntetés molinóján Izraelben

Illusztris társaságba rakták a magyar kormányfőt a demonstrálók.

Hatalmas tömeg tiltakozott szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök új kormányának igazságügyi reformja ellen.

Helyszíni jelentések szerint Tel-Avivban százezrek, de Haifában és Jeruzsálemben is tízezrek vonultak utcára. A 444 fedezte fel, hogy a Times of Israel tudósításában gy ismerős arc is felbukkant az egyik hatalmas molinón.

A hatalmas drapériára persze Benjamin Netanjahu is ráfért.

A szöveg magyar fordításban annyit tesz, hogy „Startup-nemzettől a leállított nemzetig”.

A hatóságok közlése szerint a tel-avivi tüntetésen huszonegy embert tartóztattak le rendzavarás miatt. Már február közepén is tüntettek azon igazságügyi reform ellen, amely az ellenzők szerint gyengítené a legfelsőbb bíróság hatáskörét, korlátozná a bírói felügyeletet, emellett több és nagyobb hatalmat adna a politikai szereplőknek az igazságszolgáltatásban.

A tüntetők úgy vélik, hogy a törekvések aláásnák a demokráciát.