2023-03-04 20:25:00

Andrew Tate, a nőgyűlölő alfahím és a gengszter, aki ártatlannak vallja magát

Ha valaki meghallgat egy átlagos gengszterrap-számot, ott nagyjából pont azt fogja hallani, mint amit az eredetileg kick-box bajnokként hírnevet szerző Andrew Tate megpróbált a való világban végrehajtani. Egy ideig látszólag sikerült is neki, azonban miután tavaly decemberben letartóztatták, „Top G” hirtelen tagadja a gengszteri mivoltát és világösszeesküvésről beszél. De ki is ő valójában?

Múlt kedden derült ki, hogy még harminc napig, március végéig biztosan a hűvösön marad az egyebek között a nőgyűlöletéről ismert Andrew Tate kick-box bajnok-influenszer, valamint testvére, Tristan Tate Romániában. Az emberkereskedelem, nemi erőszak és nők kizsákmányolására irányuló szervezett bűnözés miatt megindított eljárás két további, női gyanúsítottja – Georgiana Naghel és Luana Radu – a legújabb döntés értelmében házi őrizetbe kerülnek.

Az AP hírügynökség szerint a bíróság a letartóztatás meghosszabbítása mellett annak fényében döntött, hogy a tavaly év végén letartóztatott Tate-testvérpárt különösen veszélyesnek ítélték meg, akik könnyen képesek megtalálni a pszichésen sebezhető áldozatokat. Andrew Tate azonban továbbra is tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el, ami eddigi életútját ismerve több, mint érdekes.

Kicsoda is valójában Andrew Tate? A világon legtöbben mint egy finoman szólva is megosztó maszkulin szimbólumot ismerték meg, akinek tartalmai milliárdokhoz jutnak el a közösségi médiában annak ellenére, hogy a Facebooktól a Twitterig felületről már ki van tiltva, s aki soha nem rejtette véka alá nőgyűlölő nézeteit. Karrierjét azonban nem így kezdte: édesapja, Emory Tate nemzetközi sakkmester révén maga is még gyerekkorában profi sakkozóvá vált, majd tinédzserkora végén a kick-box felé fordult. Ebben pedig nem is akármilyen teljesítményt ért el: négyszer is megnyerte a Nemzetközi Sport Kick-box Szövetség (ISKA) világbajnoki címét. 2016-ra azonban visszavonult a profi küzdősporttól és ezt követően sokkal inkább hírhedté, mint híressé vált.

Ebben az évben ugyanis Andrew Tate a Big Brother valóságshow résztvevőjeként tűnt fel, amelyből néhány napon belül kidobták, miután a The Guardian szerint – azon túl, hogy közönséges provokátorként viselkedett – olyan felvétel jelent meg róla, amelyen övvel verte meg volt barátnőjét közösülés közben. A rendőrség nemi erőszak miatt folytatott nyomozást ellene, később azonban ejtették a vádat, ugyanis Andrew Tate mellett a nő is azt állította, hogy az ominózus felvételen konszenzusos szex volt látható.

A korábbi kick-box-bajnok aztán egyre inkább megkedvelte a botrányhős szerepét: egy webkamerás üzletbe fogott, amelynek keretében élő adásban közvetített szexvideókat az általa toborzott nőkkel, így a közösségi médiában Andrew Tate egyre inkább „alfahímnek” mutatkozott. Ezzel párhuzamosan pedig egyre intenzívebben kinyilvánította tárgyiasító véleményét a nőkről: ekkortájt hangoztatott felfogása szerint ugyanis a férfias élet egy háború. „Háború a nőért, akit akarsz. Háború a kívánt autóért. Háború a kívánt pénzért. Háború a státuszért” – közölte.

Ennek keretében többek között olyan gondolatokkal állt elő, mint hogy a nőknek felelősségük van abban, hogy megerőszakolják őket, hogy otthon van a helyük és a férfi nélkül szórakozni sem mehetnek el, s hogy a nőknek autót vezetniük sem lenne szabad, mindemellett pedig lényegében a kommunikációja egészével azt sugallja, hogy a nők a férfi valamiféle vagyontárgyát, tulajdonát képezik. Gondolatai igen nagy népszerűségre leltek a muszlim férfiak körében is, főleg miután tavaly októberben bejelentette, hogy áttért az iszlám vallásra.

Andrew Tate tartalmai döbbenetesen sok követőre találtak a közösségi médiában, azon belül is elsősorban a TikTokon, ahol a nevét hashtagként tartalmazó videók összesen több mint 12,7 milliárd megtekintést értek el. De más platformokon is hatalmas táborral rendelkezett, Instagramon például 4,7 millió követője volt a profiljának. A múlt idő oka, hogy gyűlölködő bejegyzései miatt az elmúlt években Andrew Tate-et letiltották a legtöbb közösségi média-platformról. Kitiltották a Facebookról, az Instagramról, a YouTube-ról és a TikTokról is. A Twitteren három fiókját függesztették fel, mígnem Elon Musk tavaly felvásárolta a mikroblogot és 2022 novemberében feloldotta az eredeti profilját. Az influenszer közösségimédia-jelenlétét azonban így sem sikerült eltüntetni, mivel követői maguk is elárasztják az internetet a tartalmaival.

Ennek egyik eszköze az általa 2021-ben létrehozott Hustler’s University nevű platform, ahol egyebek között olyan témákban kapnak a jelentkezők „oktatást”, mint a kriptovaluta-kereskedelem, vagy a dropshipping-webáruházak működtetésének mikéntje. Mindezért komoly összegeket is elkérnek a „diákoktól”, havi 50 dollárt. Csakhogy az előfizetési díjakat minden, a „diákok” által toborzott új jelentkező után csökkentették, sőt, kellő számú bevonzott új jelentkező esetén még jutalékot is kaptak az illetők, így Andrew Tate pillanatok alatt egy egész magánhadsereget tett érdekeltté abban, hogy úgy is megosszák az online tartalmait, hogy ő maga már adott esetben réges-rég le van tiltva a legtöbb platformról. A módszer persze több mint ismerős, piramisjátéknak jívják, bár az influenszer tagadja, hogy erről lenne szó.

A Hustler’s University központja abban a Romániában van, ahova Andrew Tate még 2017-ben költözött az Egyesült Királyságból. Ezt több tényezővel magyarázta, például azzal, hogy Romániában mindenki számára elérhető a korrupció, ugyanakkor a The Guardian szerint az is szerepet játszhatott a döntésében, hogy Európában itt a legkiterjedtebb a webkamerás szexvideók iparága – amiben ugyebár az önjelölt alfahím ugyancsak utazik. Andrew Tate szerint egyébként ezekért a tartalmakért percenként akár 2-10 dollárt is fizetnek a nézők.

Az influenszer nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy üzelmeiből származó vagyoni helyzetével kérkedjen, ennek pontos mértéke azonban nem ismert, mivel több jel utal arra, hogy Tate a nagyotmondásért sem megy a szomszédba. Állítása szerint például egy 15 kaszinóból álló lánc tulajdonosa, amellyel elviekben egymillió dollárt keres havonta, csakhogy a bukaresti cégnyilvántartásban idáig nem nagyon akadt arra utaló jel, hogy egyetlen kaszinója is lenne. A lap szerint mindössze egy pénznyerő automatákat üzemeltető vállalkozásban lehet felfedezni érintettségét, amely cég ellen mellesleg eljárás zajlik szervezett bűnözés és maffiakapcsolatok miatt.

Szóval hogy pontosan mekkora lehet Andrew Tate összvagyona, arról csak találgatni lehet, ő maga 710 millió dollár környékére taksálja a nagyságát. Kétségtelen, hogy előszeretettel pózol magánrepülőgéppel, jachttal, valamint az állítása szerint 33 luxus- és szuperautóból álló flottájának darabjaival, amely gyűjteményben egyebek között Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce és Porsche is található. Kérdéses azonban, hogy mindebből mennyi a nagyzolás és mennyi a valóság. Román rendőrségi közlések szerint mindenesetre az ország területén tartott razziasorozat alatt 11 olyan luxusautót találtak, amelyek Tate-fivérek tulajdonában vagy használatában volt.

Ami viszont egészen bizonyos, hogy miután Andrew Tate-et és testvérét lekapcsolták, mindkettejük elkezdte hangoztatni, hogy ártatlanok, akár a ma született bárány. Ez több mint érdekes annak fényében, hogy az influenszer tudatosan „gengszter” mivoltára építette fel az imázsát, konkrét ténykedésén felül például előszeretettel hívatja magát „Top G-nek” – amely „G” történetesen a „gengszter” szó rövidítését jelzi esetünkben. Ennek ellenére a letartóztatása után furamód most mégsem érzi magát gengszternek, az ellene zajló eljárást pedig egy világméretű összeesküvés részének tekinti.

A történet egy aspektusára azonban mindenképp érdemes lenne fokozott figyelmet szentelni: nevezetesen, hogy miért is szerezhetett egy egyértelműen gyűlöletre építő imázs ilyen széles rajongótábort világszerte. Hiszen bár rapdalok tömege épül fel arra az unalomig ismételt kaptafára, hogy „tele vagyok pénzzel és sportautókkal, minden nőt megkapok, ők a használati tárgyaim”, az mégiscsak egészen más, amikor valaki ezt az „életstílust” igyekszik a való életbe ültetni. Matt Shea, a Vice később többször halálosan megfenyegetett újságírója dokumentumfilmet készített Andrew Tate úgynevezett „háborús szobájáról”, ahol az „alfahím” legnagyobb rajongói gyűltek össze, és körülbelül ötezer dollárt (átszámítva 1,8 millió forintot) fizettek azért, hogy részt vegyenek egy bizonyos „teszten”, ami egyebek között MMA-harcosokkal vívott meccseket takar. Matt Shea a BBC-nek arról beszélt,

Az újságíró szerint mindez azt erősítette meg számára, hogy amennyiben az ilyen jellegű problémákra nem figyel oda a társadalom, az könnyű célponttá tehet bizonyos frusztrált férfiakat a nőgyűlölő, nőket tárgyiasító tartalmak terén.

Mindemellé ugyanakkor Matt Shea leszögezte, hogy ettől még Andrew Tate ténykedésének természetesen a nők az elsődleges áldozatai. Munkája során két nőt sikerült megszólaltatnia, akik az influenszer áldozataiként azonosították magukat: egyiküket a vád szerint megverte, másikukat megerőszakolta. A hatóságok eddig hat olyan nőt azonosítottak, akik emberkereskedelem áldozatai lehettek, és akiket Bukarest körüli Ilfov megyében tartottak fogva. A valós áldozatok száma ennél jóval több lehet – legalábbis Tate állítása szerint a „csúcson” 75 nő dolgozott neki négy különböző helyen – ugyanakkor a tisztánlátást megnehezíti, hogy több érintett tagadja, hogy abúzus érte volna őket a testvérek részéről. Igaz, ez a felettük gyakorolt pszichés kontroll folyományaként is lehetséges.

Az igazság biztos kiderítésére mindenesetre van még idő. A román ügyészség egyelőre nem emelt vádat, Andrew Tate és Tristan Tate továbbra is letartóztatásban várja a fejleményeket.