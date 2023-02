Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;érettségi;tanár;bojkott;

2023-02-27 07:00:00

Több mint kétszáz tanár bojkottálja az érettségit, a Belügyminisztérium sajnálja

„Sajnálatos, hogy egyet nem értésének kifejezési módját bárki, gyermekeink érettségi vizsgájának és továbbtanulásának veszélyeztetésében látja. Különösen elgondolkodtató, ha mindezt a pedagógus teszi” - így reagált a Népszavának a Belügyminisztérium (BM) azokra a hírekre, amelyek szerint több iskolában is úgy döntött számos pedagógus, hogy nem vállalnak önkéntes érettségi elnöki, vizsgáztatói, szaktanári javítói feladatokat az idei emelt szintű érettségi során, amíg a kormányzat nem hajlandó érdemben foglalkozni a diákok, szülők, tanárok követeléseivel.

A BM érdeklődésünkre azt is közölte, hogy mindennek ellenére a tárca valamennyi érintett intézményben biztosítja az érettségi megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges erőforrásokat.

A tiltakozást a tatai Eötvös József Gimnázium 32 tanára indította el, kezdeményezésükhöz pedig már csatlakoztak az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a budapesti Veres Pálné Gimnázium, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, négy szolnoki és egy tiszafüredi gimnázium tanárai is, összesen több mint 200 pedagógus. Ezzel a lépésükkel szeretnék tudatni azt is, hogy az elmúlt időszak tiltakozóhullámait követő látszólagos csend ellenére sem kaptak választ a kormányzattól a problémák - mint a pedagógushiány, diák-tanár leterheltség - megoldására. Érdeklődtünk a BM-nél arról is, mikor kerülhet sor újabb tárgyalásra a pedagógus szakszervezetek sztrájkbizottságával, de válaszukban csak annyit írtak, az egyeztetés folyamatos, 2021 októbere óta 15 személyes találkozóra került sor.

- Csakhogy ezeken a „találkozókon” semmilyen érdemi előrelépés nem történt, a szakszervezetekkel ellentétben a kormány nem hajlandó kompromisszumokra sem – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője. Nagy Erzsébet felidézte, a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2021-ben első lépésként még 60 százalékos azonnali béremelést követelt, majd ezt 45 százalékra módosították és most, a rekordmagas infláció mellett is legalább ennyit szeretnének kiharcolni.

Szerinte – mint mindig – a kormány most is a tanárok hivatástudatára próbál hatni. Viszont van, ahol már továbbmentek: az RTL Híradó információi szerint Csongrád-Csanád megyében a kormányhivatal megnövelte az érettségiztetésért járó díjakat, a vizsgabizottság elnöke a korábbi díjazás dupláját, diákonként 2030 forintot, egy szaktanár pedig dolgozatonként 3045 forintot kaphat a javításért, ami 50 százalékkal több, mint eddig.

Az idei érettségi időszak május 5-én kezdődik, s bár a jelentkezés már lezárult, az Oktatási Hivatal megkeresésünkre még nem tudta megmondani, mennyien vesznek részt a vizsgákon, mert még nem végeztek az adatok összesítésével. A tavalyi évben mintegy 114,7 ezren érettségiztek, köztük 73 ezer végzős középiskolás.