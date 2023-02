Rónay Tamás;

Budapest;Vatikán;látogatás;Ferenc pápa;

2023-02-27 06:15:00

Még nem erősítette meg a Vatikán, hogy Ferenc pápa újra Budapestre látogat

Újra az ellenségeskedés lezárása lehet a budapesti látogatásának vezérmotívuma.

„Egyelőre nem erősítjük meg a hírt” – közölte a Népszavával a Szentszék sajtóirodája, miután arról érdeklődtünk: áprilisban valóban Budapestre látogat-e Ferenc pápa. Lapunk is beszámolt a katolikus.ma portál erről szóló információjáról, valamint megtudtuk, februárban vatikáni delegáció járt Budapesten, amely a látogatás előkészületeiről egyeztetett az egyház és az állam képviselőivel.

A sajtóiroda lapunknak megjegyezte, az esetleges program akkor válik hivatalossá, ha ez a Vatikán hivatalos közlönyén is megjelenik. Ez minden bizonnyal csak napok kérdése, hiszen Ferenc pápa korábban maga is jelezte, hogy szívesen ellátogatna Magyarországra, s az egyeztetések egy idő óta már zajlanak erről a Szentszék és Budapest között. Egyes feltételezések szerint Ferenc pápa Magyarország mellett Horvátországot is felkeresi.

A magyarországi látogatás legérdekesebb kérdése az lesz, mi lesz a látogatás vezérmotívuma. A katolikus egyházfő ugyanis külföldi látogatásai során egyetlen fontos üzenetre koncentrál. Így történt ez 2021 szeptemberében is, amikor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárószentmiséjén rámutatott, a krisztusi út nem az ellenségeskedés útja. Vagy ahogy fogalmazott, az identitáshoz való ragaszkodás soha nem lehet oka az egymás iránti ellenségeskedésnek, segíteni kell az eltérő kultúrák közötti párbeszédet.

Könnyen elképzelhető, hogy ismét az ellenségeskedés lezárására szólít fel, egyrészt azért, mert más legutóbbi keresztény többségű országokban tett külföldi vizitjein is ez volt a legfontosabb mondanivalója, másrészt pedig mert

Idei első, a Kongói Demokratikus Köztársaságban tett külföldi látogatásának vezérmotívuma a megbocsátás, az ellenségeskedésekkel való szakítás volt. Mint fogalmazott, az embernek meg kell tisztítania a szívét "a haragtól és a lelkiismeret-furdalástól, a neheztelés és az ellenségeskedés minden nyomától". Hasonló üzenettel érkezett afrikai útja második állomására, Dél-Szudánba, ahol arra buzdította az ott élőket, „utasítsák el a gyűlölet mérgét”.

A pápa másik fontos üzenete a különböző vallások békés egymás mellett élésére vonatkozik. Erre azokban az országokban szólít fel, ahol a keresztények, illetve katolikusok létszáma csekély, ezt a vezérmotívumát tavalyi kazahsztáni, majd bahreini látogatásán fogalmazta meg.

Ferenc pápa a helyi katolikus egyházi vezetésnek üzenhet a magyar főpapokkal való várható találkozója során. A pápa tanításában fontos szerepet játszik nem csak a kirekesztettek felkarolása, hanem az a II. vatikáni zsinat szellemiségét követő motívum, amely szerint az egyháznak is nyitottabbnak kell lennie a világra. Ezt az üzenetet fogalmazta meg 2021-es szlovákiai látogatása során, mint emlékezhetünk rá, Budapestről Pozsonyba utazott. Mint akkor elmondta,

A mostani pápalátogatás létrejöttében nyilvánvalóan kulcsszerepe van Erdő Péter bíboros, prímásnak, Esztergom-budapesti érseknek, aki a Vatikánban is komoly befolyása van, tavaly választották újra öt évre az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tagjaként, s egyes lapok arra is esélyesnek látják, hogy ő lesz a következő egyházfő.