Népszava;

munkavállalók;felmondás;otthoni munkavégzés;rugalmasság;

2023-02-28 14:41:00

Itt a felmérés, a magyarok fele felmondáson gondolkodik

Korábban a fiatal pályakezdők körében volt jellemző a gyors állásváltoztatás, a mostani felmérés azt tükrözi, hogy a munkahelyváltásban a középkorosztály is jelentősen érintett.

A magyar munkavállalók több mint fele – 57 százalékuk – jelenleg munkahelyváltáson gondolkodik, közülük minden ötödik válaszadó a következő három hónap során, egy éven belül pedig közel minden második megkérdezett – derül ki a Deloitte Magyarország felmérésből.

A kutatás 500 fős mintán készült idén januárban. Míg korábban a fiatal pályakezdők körében volt jellemző a gyors állásváltoztatás, a mostani felmérés azt tükrözi, hogy a munkahelyváltásban a középkorosztály is jelentősen érintett – fogalmaz a Deloitte közleménye. A felmérés tanulságai közül kiemelendő, hogy a beosztottak mellett a vezetői pozícióban lévők 47 százalékát is foglalkoztatja a felmondás gondolata, így az ő megtartásuk is kiemelt figyelmet igényel a munkáltatók részéről.

A munkavállalók önkéntes és tömeges felmondása a világ számos országában megfigyelhető volt az elmúlt időszakban. Ez hatással van a vállalatok hatékonyságára és üzleti eredményességére, a munkaerőpiacra és a gazdaságra is, ezért fontos, hogy a munkaadók mindent megtegyenek a visszaszorítása érdekében – magyarázza Csépai Martin, a Deloitte Magyarország HR tanácsadási területének igazgatója.

Az elmúlt évben tapasztalt inflációs helyzet és gazdasági nehézségek ellenére az elvártnál alacsonyabb fizetés mögött szorosan felsorakozik több más, távozásra motiváló tényező, többek között a nem hatékony munkafolyamatok és a fejlődési lehetőségek gyengesége. A kitöltők harmada panaszkodik a munkavállalói jólét figyelmen kívül hagyására. A felmérésben megvizsgálták, mely juttatások a legfontosabbak a munkavállalók számára és milyen kapcsolatban állnak ezek a felmondási szándékkal. Egyértelműen kirajzolódott, hogy a rugalmas munkavégzés biztosítása meghatározó fontosságú elem: a munkavégzési hely rugalmas megválasztásának lehetőségéért a kitöltők 40 százaléka lemondana fizetése egy részéről, és a kötelező irodai napok számának növelése a munkavállalók közel felét arra késztetne, hogy munkahelyet váltson – mondta Somogyi Anna, a Deloitte Magyarország HR tanácsadási területének szenior tanácsadója. Bár jelenleg a válaszadók negyedének egyáltalán nincs lehetősége hibrid munkavégzésre, 94 százalékának lenne igénye legalább heti 1 napra, 60 százalékának pedig 2-3 távoli munkavégzéssel töltött munkanapra.