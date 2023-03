nepszava.hu;

korrupció;önkormányzat;luxus;Láng Zsolt;közpénzek;II. kerület;utánpótlás-nevelés;

2023-03-01 10:02:00

A 11,5 milliós Rolex és a 25 milliós Mercedes csak a jéghegy csúcsa, az utánpótlássportért felelős II. kerületi önkormányzati cég volt vezetője mindig és mindenhol közpénzen élvezte a luxust

Elképesztő közpénzszórás képe bontakozik ki a könyvvizsgálói jelentésből; a cég úgy költötte a közpénzt luxusutakra, -étkezésekre, -szállásokra és -termékekre, mintha nem lenne holnap. Rengeteg termék esetében igencsak kérdéses, hogy miként kapcsolódnak az utánpótlás-neveléshez (nagy részük pedig használhatatlanul, sérülten került vissza). Az önkormányzati cég által 2018-ban vásárolt új, csaknem 25 millió forintos Mercedes-Benz V-osztályt pedig annak az OSC Vízilabda Sportegyesületnek adták el később, amelynek tulajdonosa és ügyvezetője Becsey Péter párja, Konrád Mária. A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomozást folytat, de még senkit sem hallgattak ki az ügyben.

Közpénzen dőzsölt az utánpótlássportért felelős II. kerületi önkormányzati cég volt vezetője, Becsey Péter korábbi vízilabdázó – derül ki a 24.hu-nak a II. kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által megrendelt független könyvvizsgálói jelentés alapuló szerdai beszámolójából.

A beszámoló a cég 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti gazdálkodásával kapcsolatban készült tavaly. A kft.-t a fideszes Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester által vezetett képviselő-testület hozta létre 2015 áprilisában, ügyvezetőnek pedig Becsey Péter korábbi vízilabdázót tették meg.

A cég a kerületi sportszakmai feladatok ellátásáért felel, önkormányzati és tao-pénzből működik. A jelenleg az MSZP-s Őrsi Gergely által vezetett II. kerületi önkormányzat számításai szerint a kft.

Olyannyira ment a dőzsölés, hogy a luxuscikkek egy részét nemtörődöm módon, összetörve szolgáltatták vissza. Az elszámolást nem igénylő taokiadásokról az előző ügyvezető pedig nem is vezetett nyilvántartást.

A portál birtokába került 38 oldalas független könyvvizsgálói jelentésből és más dokumentumokból viszont kiderül, hogy a Sport Kft. kiadásai jelentős részének semmi köze nem volt az utánpótlás-neveléshez, a számlák annál inkább luxuskiadásokra utalnak, és ahhoz a felnőtt férfi csapatot működtető OSC Vízilabda Sport Kft.-hez kapcsolódnak, amelynek tulajdonosa és ügyvezetője Becsey Péter párja, Konrád Mária.

A könyvvizsgálói jelentés a bemutatott „gazdasági események” 82 százalékát nem fogadta el, például

A támogatás összege ráadásul évről évre nőtt: míg 2015-ben 144 millió 908 ezer forint támogatást kapott (önkormányzati támogatás 22,4 millió, utánpótlásneveléshez kapcsolódó tao-támogatás 1,98 millió, szabadon felhasználható tao-támogatás pedig 120 millió forint), addig 2021-ben már 558 millió forintos támogatáshoz jutott (131 millió állami és 427 millió forint önkormányzati támogatás).

Kitérnek arra, a jelentés már a 2016-os beszámolóban megemlíti, hogy júliusban csaknem 16 millió forintot vettek fel a Sport Kft. számlájáról, ezt pedig a következő napon befizették az OSC számlájára, amelynek a sportigazgatója Becsey volt.

Volt olyan például, hogy egy Danubius Hotels-számlán egy „orosz vízilabdacsapat” nevét tüntették fel, miközben az önkormányzat nem tud arról, hogy akkoriban meghívott volna orosz csapatot a Sport Kft., ellenben az OSC játszott Bajnokok Ligája meccset a Volgográd ellen. Egy görög vízilabdacsapat esetében ugyanez történt, a Danubius Hotels 938 ezres számlát állított ki utánuk, miközben a Sport Kft.-ben vízilabdázó gyerekek természetesen nem játszottak felnőtt görög csapattal – írják.

Szintén a Danubius szállodájában töltött néhány éjszakát 2019-ben a Dinamo Moszkva is, ez pedig 6 millió forintjába „került” a cégnek. Azt nem lehet tudni, hogy a vendégcsapat kifizette-e az összeget, mindenesetre – jegyzik meg – ezt a kiadást sem lehet máshova kötni, mint az OSC felnőtt csapatához, amely 2019. szeptember 15-én a Dinamo ellen játszott BL-selejtezőt. A bírók ekkor is – mint oly sokszor –az ötcsillagos Ritz-Carltonban szálltak meg.

Ám a luxuskiadások itt még nem állnak meg: Becseyék maguk is sokszor méregdrága szállodákban szálltak meg, és luxustermékeket vásároltak az önkormányzati cég pénzén. Például egy 2017-es számla szerint Becsey Athénba utazott, ahol 1 millió 66 ezer forint fizetett a Sport Kft. pénzén. Azt azonban nem tudni, hogy az ügyvezető miért ment a görög fővárosba, így a vizsgálat szerint ez gyaníthatóan magánút volt. Előkerült egy számla egy 2840 eurós (jelenlegi árfolyamon 1,1 millió forintos) ajándékról is, azonban ki sem derül, hogy mi volt ez, és ki kapta.

Többször vásároltak a luxusruházatot árusító Burberry üzleteiben is. Egy alkalommal a kiküldetési rendelvényben ez a számla 1 631 268 forint értékben szerepel, és mint „reprezentációs kiadást” tüntették fel, azt azonban ezúttal sem tudni, hogy mi volt ez, ki és milyen alapon kapta a cég „képviseletében”. Szintén közpénzből vásároltak 2017 decemberében egy Burberry üzletben 1,3 millió forint értékben. Egy másik számla tanúsága szerint 780 ezer forinért nadrágokat és kötött árut vettek.

Egy újabb kiküldetési rendelvény szerint Becsey öt ember társaságában Barcelonában járt, ahol ötcsillagos szállodában szálltak meg. Az utazás hivatalos célja nem ismert, a szállodai számla nagyjából kétmillió forintos volt, a repülőjegyek 1,1 millió forintba kerültek, és még öt jegyet is vettek a Barcelona–Valencia futballmeccsre, fejenként 75 ezer forintért. Egy újabb számla tanúsága szerint 764 ezer forintért vettek jegyeket a Forma-1 monacói nagydíjára is, noha – mint azt megjegyzik – „ez a program sem tűnik nélkülözhetetlennek a vízilabda-utánpótlás neveléséhez”.

Bulgáriában is összejött egy 1 millió 400 ezer forintos hotelszámla, amely limuzinszolgáltatást is tartalmazott. Ezenkívül

Egy 2019-es egy berlini sportkonferencián is összejött egy 833 ezer forintos számla, ahogy a jelentés fogalmaz „Becsey Péter úr a Ritz Carlton Hotelben lakott, de lux lakosztályban”.

Az ügyvezető egy ötnapos olaszországi üzleti úton is járt, erről pedig egy 2,1 millió forintos számla született. A jelentés szerint „bár elvileg egy ember utazott, a Grand Hotel del Mare szállodába ötöt jelentettek be”. Becsey üzleti útra ment az olaszországi Jesolóba is. Az ellenőrök számára azonban „értelmezhetetlen volt, hogy ha az ügyvezető négy éjszakára utazott, miért nem merült fel szállásköltség, egymaga pedig hogyan tudott nagyjából 200 ezer forint összegben étkezni 2019. július 13-án, majd másnap 40 ezerért naptejet vásárolni”. A könyvvizsgálói jelentés szerint ez esetben is kizárható a hivatali célú utazás.

Ezenkívül egy New York-i exkluzív, manhattani szállodában is volt egy 3386 dolláros (jelenlegi árfolyamon 1,2 milliós kifizetés) a Sport Kft. számlájáról. Az ebben az esetben sem világos, hogy az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása közül mi indokolta ezt a programot – jegyzi meg a portál.

Előkerültek azonban számlák „belföldi dőzsölésről is”, például 2017-ben egy balatonfüredi szállodában öten vacsoráztak 597 ezer forintért, amit a vizsgálat szerint nem lehet a vállalkozás érdekében adódó költségnek tekinteni.

S ha azt gondolnánk, a történt itt még mindig messze nem áll meg, kiderült ugyanis az is, hogy 1,2 millió forintért sikerült vásárolniuk egy tévét és egy fali konzolt is.

Sőt, a portál szerint nem csak a könyvvizsgálói jelentésben, hanem az önkormányzat oldalán fellelhető dokumentumokban is találtak luxuskiadásokat. A 2018-as beszámoló szerint például az önkormányzati cég vásárolt egy új, közel 25 millió forintos Mercedes-Benz V-osztályt.

A II. kerületi önkormányzattól azt a tájékoztatást kapták, hogy a luxusautót 2019. október 18-án (az önkormányzati választás után öt nappal, de még az átadás-átvétel előtt)

A rendszám alapján az autó még forgalomban van, de a műszaki érvényessége tavaly év végén lejárt.

Őrsi Gergely és csapata az átadás-átvétel után készült leltár során bukkant rá tucatnyi olyan tételre, amelyek papíron ugyan a Sport Kft. tulajdonaként voltak feltüntetve, de nem álltak a cég rendelkezésére. Amikor a leltár hiányosságaira fény derült, ügyvédi felszólítással kérték vissza a leltárban szereplő tárgyakat. Ezeket volt, hogy a korábbi ügyvezető személyesen vitte vissza, és volt, ami meghatalmazott útján került ismét az önkormányzati céghez. A hiányzó tárgyak összértéke több tízmillió millió forint volt, de ezek csak a vízilabdához kapcsolódó tételek, amelyek között a luxuscikkek nem szerepelnek. Jó néhány sporteszköz – így például a pályakötélzet és a cserepad – még mindig nem került vissza az önkormányzathoz.

Nem találták nyomát a korábban megvásárolt luxusóráknak sem, amelyek egy része a mai napig nem került vissza. Több millió forintos luxustárgyakról, például arany Rolex és Hublot óráról van szó Előkerültek viszont az időmérő eszköz címen megvásárolt megannyi Apple Watch, amely tucatszámra szerepeltek a leltárban. Apple táblagépeket és laptopokat is vásároltak 2017 és 2020 között. Ezeknek a nagy részét a felszólításra visszaszolgáltatták, azonban a kétharmadát sérülten adták vissza – derül ki az MSZP-s polgármester elmondásából.

Egy teljes fitneszterem-felszerelés is szerepelt a leltárban, ezeket is felszólításra vitték vissza Becseyék. Ezt – bár elvileg utánpótláskorú gyerekek fejlesztésére vásárolták – utánpótláskorúak nem használhatják.

Visszakerült három nagy értékű busz is, köztük egy hatszemélyes luxusbusz. A Ford Transit Turneo Costum Titanium ára újonnan 16 és 20 millió forint körül mozog – jegyzik meg.

A fő probléma – mondja Őrsi Gergely –, hogy miután ezeket taopénzből szerezte be az önkormányzati cég, így elidegenítési tilalom és célhoz kötöttség vonatkozik rájuk, az önkormányzat tehát jelenleg semmit nem tud kezdeni a buszokkal és a LED-fallal. Azt végképp nem tudják, hogy a törött Apple karórákat és elektromos rollereket „hogyan tudnák az utánpótlásnevelés szolgálatába állítani”.

Kitérnek arra, hogy a Sport Kft. uszodaépítésével kapcsolatban is problémák merültek fel. A cég korábban sikeresen pályázott a Magyar Vízilabda Szövetségnél uszodaépítésre, az OSC Újbuda főszponzora, az A-Híd Zrt. pedig több mint 7 milliárd forintból építette fel, és 2019 őszén, két héttel az önkormányzati választás előtt adta át a létesítményt Gyarmati Dezső Sportuszoda néven. Láng utódja, Őrsi azonban azzal szembesült, hogy a kivitelező több száz millió forintot követel pluszmunka címén. Az uszoda vize ráadásul időközben elkezdett szivárogni.

„Az önkormányzatnak egyelőre annyit sikerült elérnie, hogy elrendelték az ideiglenes helyreállítást, kapott egy fóliaburkolatot a medence, így újra használható. A perek folyamatban vannak, az év első negyedévében várható ítélet, az A-Hídnak ugyanis követelése van az önkormányzat felé, mely több mint félmilliárd forintra rúg” – mondta Őrsi az üggyel kapcsolatban.

Az önkormányzat az ügy miatt feljelentést tett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A rendőrség a portálnak küldött válaszában azt írta, hogy gyanúsítotti kihallgatás még nem történt.

(egyebek között arról sem, hogyan és miért került klubjához az önkormányzati cég által vásárolt luxus Mercedes), azt azonban megerősítette, hogy Becsey továbbra is az OSC technikai vezetője.

Megkeresték Láng Zsoltot is, aki arra nem válaszolt, hogy kihallgatták-e már, de azt mondta, nagyjából egy éve hallott először a súlyos visszaélések gyanújáról.

„Amint annak akkor hangot is adtam, a napvilágra került információk rendkívül megleptek és felháborítottak, jómagam is azok közé tartozom, akik nagyon szeretnék, ha az események mielőbb felgöngyölítésre kerülnének, egyértelművé válna, mi történt, kik és milyen mértékben voltak felelősek a történtekért” – írta.

Érdeklődtek a Magyar Vízilabda Szövetségnél (MVLSZ) is a cég taopénz-felhasználásával kapcsolatban. Az MVLSZ válasza szerint még vizsgálják a Sport Kft. 2016-os és 2017-es elszámolását, részben a 2018-2019-es évre vonatkozó elszámolást, valamint a 2021-es és a 2022-es elszámolást is. Lezárták azonban a 2018-as elszámolás vizsgálatát, a szövetség erre az időszakra vonatkozóan „nem talált szabálytalanul felhasznált támogatást”.