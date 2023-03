nepszava.hu;

Orbán-kormány;hitel;befektetési alapok;veszélyhelyzet;Eximbank;rendeleti kormányzás;orosz-ukrán háború;

2023-03-01 11:39:00

Az Orbán-kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy a befektetési alapkezelők is kaphatnak Eximbank-hitelt

Az, hogy ennek mi köze az Ukrajnában zajló háborúhoz, jó kérdés, de a kabinet ezt nem köteles megmagyarázni.

Az Orbán-kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva módosította, hogy a befektetési alapkezelők is kaphassanak Eximbank-hitelt – vette észre a hvg.hu.

A szerdától már hatályos rendeletet kedd este tették közzé, vagyis pontosabban átírta az Eximbankra vonatkozó szabályokat. Az egyetlen mondatból álló módosítás úgy hangzik, hogy a Magyar Export-Import Bankról szóló törvényben mostantól „a befektetési alapkezelő is gazdálkodó szervezetnek minősül”, tehát az Eximbank ezentúl nekik is adhat hitelt, az ő hitelezésükre is vállalhat garanciát.

Mint arra a portál felhívja a figyelmet, a kormány ismét a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve módosított törvényt rendelettel – még a cím is az, hogy „A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról” –, és így

Arról azonban nincs szó, hogy az új szabály csak a veszélyhelyzet fennállása alatt lenne érvényes, mert annak megszűnésekor – jegyzik meg – „majd bizonyára beemelik a végleges törvényszövegbe, ahogy ezt eddig is tették”.