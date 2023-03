Szalai Anna;

vita;III. kerület;gát;Római-part;nyomvonal;

2023-03-01 14:45:00

Eldőlt a nyomvonal vita: a Nánási-Királyok útján épülhet a gát

A területre vonatkozó új építési szabályzat elkészültéig marad a változtatási tilalom a Római-parton. A sétányra újfajta rendet ígérnek.

Negyedével többe kerül, de biztonságosabb és a természeti értékeket jobban megőrzi, így a társadalmi támogatottsága is nagyobb. Ezekre az érvekre támaszkodva döntött a Duna-part helyett egy utcával beljebb a Nánási-Királyok úti nyomvonal tovább tervezéséről a főpolgármesteri kabinet az érintett III. kerületi önkormányzattal egyetértésben.

„A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének eredményeként indult meg az a közösségi tervezési folyamat, amelynek most a végére jutottunk. A megvalósítás előtt ismét a kikérjük majd a a közgyűlés jóváhagyását” – válaszolta Karácsony Gergely főpolgármester a mai sajtótájékoztatón a Népszava azon kérdésére, miszerint a két vizsgált nyomvonal – part, illetve a Nánási-Királyok útja – közötti választás ügyében miért nem kérték ki a Fővárosi Közgyűlés véleményét, ahogy az egyébként minden korábbi gáttal kapcsolatos kérdésben történt.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízott Mélyépterv Komplex Zrt. csak a két fent említett nyomvonalat vizsgálta meg egyforma részletességgel. (A többit, például a parti kerítések mellettit a nagy kisajátítási igény, míg a part mentit a jelentős környezeti károk miatt eleve kizárták a lehetséges változatok közül.) Az összehasonlításban a korábban elsődlegesnek számító műszaki szempont mellett a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontok is azonos súllyal estek a latba. A versenyben végül utóbbi kettő döntött. Műszaki szempontból ugyanis mindkét hely megfelelő, a gát mindkét helyen felépíthető, bár a parton nagyobb az esély a védmű sérülésére. Viszont a parti gát esetén 700 fát, míg a Nánási-Királyok útján csak 160 fát kell kivágni, így megmaradhat a Római-part természetközeli jellege. Márpedig a kérdőíves felmérés szerint a budapestiek ezt tartják a legfontosabbnak.

A part menti gátnál azonban 25 százalékkal többe – 22,3 milliárd helyett 28,3 milliárd forintba - kerül a Királyok úti védmű megépítése az út alatt futó rengeteg közmű kiváltása miatt. A fenntartási és a védekezési költség viszont lényegesen kevesebb lesz a tanulmány szerint, igaz a hullámtérnek nem ad védelmet. (Ahogy arról a Népszava néhány nappal ezelőtt írt: korábbi bírósági döntések alapján a hullámtérben élők nem számíthatnak semmiféle kártérítésre árvíz esetén.)

Az előző kerületvezetés szerint a part menti sétány azért nem volt érdemben fejleszthető korábban, mert nem költhettek közpénzt olyasmire, amely veszélyeztetett területen áll, árvíz idején megsemmisülhet. Kiss László polgármester nem így látja. Ahogy a közösségi tervezéssel megszületik a döntés a sétány használók közötti „felosztásáról”, a különböző funkciók térbeli megoszlásáról, új játszótér és más létesítmények épülhetnek a parton. A Népszava kérdésére válaszolva egyúttal azt is elmondta, hogy a hullámtérre vonatkozó immáron hosszú évek óta érvényes változtatási tilalom (semmi sem épülhet a területen, új építési engedélyt nem adnak ki) továbbra is érvényben marad, mivel a feloldáshoz szükséges kerületi építési szabályzat készítése csak most kezdődik el.

A nyomvonalról szóló fővárosi döntés egy majd' két évtizedes vita végére tesz pontot. Karácsony Gergely szerint ahogy az előző városvezetés kezelte az ügyet, tipikus példája annak, ahogy nem szabadna. Mindvégig egyetlen megoldást erőltettek, miközben a másik változatot meg sem vizsgálták. Ezt a hiányt pótolta a jelenlegi városvezetés a 2020-ban elindított közösségi tervezési folyamattal, amelyet uniós forrásból finanszíroztak. Ebből a keretből az engedélyes tervekig juthat el a védmű-beruházás, a megvalósításhoz újabb uniós támogatásra lesz szükség, amelyhez előbb a kormánynak be kell vennie a római-parti védművet a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus árvízvédelmi projektjei közé.

Az engedélyes tervek készítésével párhuzamosan folytatódik a közösségi tervezés, amelynek eredményeként a nyomvonalról szóló döntés után kialakul a hullámtér, illetve a parti sétány „újfajta használati rendje” – mondta el a folyamat eddigi városházi irányítója Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes. Ebben olyan megoldásokat kell találni, amely az ott élők, a kerületiek és az oda látogató különféle igényű csoportok számára egyaránt elfogadható. Nem lesz könnyű, hiszen egészen mást akarnak a sétálni, szórakozni vagy éppen sportolni vágyók. Az átmenő biciklis forgalmat mindenesetre várhatóan átterelik a gát mellé a Nánási-Királyok útjára.