Rostoványi András;

Egyesült Államok;Donald Trump;Alapjogokért Központ;CPAC;

2023-03-02 11:00:00

Csorba esett Orbán kedvenc “dzsemborijának” tekintélyén, idén szinte kizárólag trumpista radikálisok lépnek fel a CPAC-on

Donald Trump volt elnök ugyan beszédet mond, de az amerikai jobboldal prominenseinek túlnyomó többsége kihagyja a Fidesz egyik legfontosabb tengerentúli szövetségese, az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) idei legfőbb seregszemléjét, a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC).

Mindez komoly csorbát jelent az Orbán-kormány által a “világ legbefolyásosabb és legjelentősebb konzervatív rendezvényének” bélyegzett összejövetel tekintélyén. Az eset újabb arra utaló bizonyíték, hogy nemcsak hazánk szigetelődött el diplomáciailag az elmúlt években, hanem a 2021-ben az Európai Néppártból (EPP) kitett Fidesz is a peremre sodródott a globális jobboldalon belül.

A marylandi Gaylord Nemzeti Üdülő- és Konferenciaközpontban szerdán kezdődött, négynapos CPAC-től távolmarad például a 2024-es republikánus elnökjelöltségre pályázó Trump legesélyesebbnek számító riválisa, Ron DeSantis floridai kormányzó, ahogyan Ronna McDaniel pártelnök, Kevin McCarthy házelnök, Mitch McConnell szenátusi frakcióvezető is, Mike Pence egykori alelnök és Glenn Youngkin virginiai kormányzó is. Az NBC News arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi évekkel ellentétben a Republikánus Párt nem is szerepel az esemény szponzorai között.

A férfit egy szintén férfi konzervatív aktivista perelte be, azt állítva, hogy kéretlenül simogatta nemi szerve környékét. Az NBC News-nak nyilatkozó republikánus bennfentes szerint Schlapp zaklatási ügye csupán ürügyet szolgáltatott, számos párttag már évek óta nyűgként tekint a CPAC-ra.

Az összejövetelen így - néhány kivételtől eltekintve - mindössze a Republikánus Párt radikális, trumpista szárnya képviselteti magát. Őket külföldi szélsőjobboldali populisták egészítik, köztük például Jair Bolsonaro egykori brazil elnök, aki ellen nyomoznak hazájában, miután felheccelt hívei januárban erőszakos puccskísérletet hajtottak végre, ahogyan 2021-ben Trump támogatói.

A marylandi CPAC-en egy panelbeszélgetésen részt vesz Szánthó Miklós, a Fidesz-párti Alapjogokért Központ (AK) igazgatója is, mely szervezet tavaly az - átlátszó.hu információ szerint - legalább 390 millió forint, alapítvány közbeiktatásával kapott közpénzt költött a rendezvényfranchise magyar spin-offjának, a CPAC Hungary-nek a megrendezésre. Az adófizetők pénzéből bőkezűen - 2022-ben mintegy 2 milliárd forinttal - támogatott AK tavaly szponzora volt a CPAC Texas-nak is, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédet tartott.

Szánthó Miklós múlt vasárnap HírTV-n többek között a CPAC-re hivatkozva bizonygatta azt, hogy a magyar kormányoldal nincsen nemzetközileg elszigetelve. Szerettük volna megtudni, kívül miért tűnhet úgy, hogy az Egyesült Államokban kizárólag a trumpista radikálisokkal építik a kapcsolatokat és a jobboldal mérsékeltebb részeivel nem találják a közös hangot, de az AK igazgatója nem reagált megkeresésünkre.

Idén májusban az Alapjogokért Központ a tervek szerint újra megrendezi a CPAC Hungaryt, amelyen várhatóan ismét felszólal Orbán Viktor. A budapesti “dzsembori” jelmondatának a szervezet egy ókorból erdeztetett, az amerikai kultúrában fontos szállóigét választott, amelyet Wass Albert fordított magyarra. “Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” - szól a szlogen, ám a fejlemények tükrében a CPAC helyzetét már inkább a mottó második fele tükrözi.