Ismét tüntettek Izraelben az igazságszolgáltatási rendszer szétverése ellen - sokakat letartóztattak, többen megsebesültek

2023-03-01 17:07:00

Tel-Avivban a rendőrség lovasrohamot, vízágyút és könnygázgránátokat is bevetett.

Izraelben országszerte tüntetések kezdődtek szerda reggel az igazságszolgáltatási rendszert átalakító kormányzati tervek ellen, de eközben a parlamentben (kneszet) folytatódik az érintett törvények előkészítése és megszavazása.

A Jediót Ahronót hírportálján (ynet) közölt tudósítás szerint a tüntetők elzárták az ország legforgalmasabb útjait, hogy tiltakozzanak a demokratikus jogrendet szétverő törvényjavaslatok ellen. A nagyobb városok bejáratánál és fontos kereszteződésekben megakasztották a forgalmat. Tel-Aviv több vasútállomásán az elit katonai egységek tartalékosai jelentek meg transzparensekkel, s nem engedték bezárni a vagonok ajtaját, elindulni a vonatokat. A rendőrség letartóztatott számos tüntetőt, a ynet beszámolója szerint többfelé összecsapások alakultak ki. Tel-Avivban a rendőrség lovas egységeket, vízágyút és könnygázgránátokat is bevetett. Sokakat letartóztattak, többen megsebesültek.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök „támogatásáról biztosította” a rendőrséget felügyelő Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert. Mindeközben a kneszet alkotmányozó és jogi bizottságában szavaztak az igazságszolgáltatási törvényről, mely a bírálók szerint lehetetlenné tenné a legfelsőbb bíróság számára a törvényességi normakontroll gyakorlását. Az ellenzék kivonult a szavazásról, az indítványokat elfogadták.

