Juhász Dániel;

oktatás;pedagógusok;béremelés;tanárhiány;

2023-03-01 19:00:00

Bérrendezés helyett kérdőívet kapnak a tanárok Pintér Sándortól

A Belügyminisztérium tudni szeretné, mit gondolnak a pedagógusok az új teljesítményértékelés terveiről. A szakszervezet szerint a kormány még több ingyenmunkára ösztönözné a pedagógusokat.

Hamarosan kérdőíves felmérést indít a pedagógusok körében a Belügyminisztérium (BM), hogy elmondhassák véleményüket arról az új, várhatóan idén szeptembertől bevezetésre kerülő értékelési rendszerről, amellyel a tanárok teljesítményét vizsgálnák - értesült a Népszava.

A BM elküldte az intézményekbe az értékelési rendszer legújabb tervezetét is, amelynek több verziója is lesz az adott intézménytípusra vonatkozóan. Lapunkhoz egy olyan koncepció jutott el, amelyet az általános iskolákban tanító pedagógusok számára készítettek. Bár a tervezet több pontján is finomítottak a korábban kiszivárgott elképzelésekhez képest, a Pedagógusok Szakszervezete szerint az így is elfogadhatatlan, úgy vélik,

A Népszava januárban számolt be először a BM által készített tervezetről, mely szerint a pedagógusoknak, intézményvezetőknek minden évben át kell majd esniük egy belső értékelési folyamaton, ehhez tanévenként személyre szabott teljesítménycélokat is teljesíteniük kell, valamint több, a minisztérium által meghatározott kompetenciaterületen is meg kell felelniük, mint például az eredményesség, hatékonyság, terhelhetőség, szakmai minőség, munkafegyelem, kommunikáció.

A koncepció azóta többször módosult, a mostani, általános iskolai verzióban például már nem szerepel, hogy azoktól a tanároktól, akik átlag alatt teljesítenek (a legkevesebb pontot elérő “alsó 25 százalék” egy tantestületen belül), pénzt vonhatnak le, a legújabb tervek szerint őket inkább továbbképzésekre küldenék. Ugyanakkor azok számára, akik átlag feletti (felső 25 százalék) eredményt érnek el, biztosított lesz valamilyen többletjuttatás. Erre az átlagos (középső 50 százalék) teljesítményt nyújtóknak is lesz lehetőségük “egyedi indoklás” alapján. Korábban szó volt arról is, a minősítési eljárás során önkéntessé teszik a Pedagógus II. fokozatba lépést, ám a mostani tervezet ezt már szintén nem tartalmazza.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás üdvözölte, hogy a kormány kérdőívben kéri ki a tanárok véleményét, még úgy is, hogy a PSZ már hétfőn saját felmérést indított ugyanezzel a céllal. Az érdekvédő szerint az is előrelépés, hogy az értékelési rendszer koncepcióján finomított a szaktárca, de a PSZ azt még így is elfogadhatatlannak tartja,

Ugyanis pluszpontok járhatnak a túlórákért, helyettesítések számáért, tanítási időn kívül vállalt feladatokért, iskolán kívüli programok szervezéséért, az igazgatók által kiadott feladtok elvégzéséért - vagyis az ingyenes túlmunkáért. Aki ezeket nem vállalja, az kevesebb pontot, így rosszabb értékelést kaphat.

Totyik Tamás szerint olyan elvárásokat is megfogalmaztak a pedagógusok számára, amelyek kívül esnek a tanárok hatáskörén, például a lemorzsolódással fenyegetett tanulók vagy a hiányzások számának csökkentése. Az intézményvezetőktől pedig azt is elvárnák, hogy ők biztosítsák megfelelően a szakember-ellátottságot, ami a PSZ alelnöke szerint lényegében azt jelenti, hogy

Az érdekvédő szerint az is abszurd, hogy a tervezet szerint a tanároknak az intézmény jó hírét kell erősíteniük személyes, írásos, online kommunikációjukban, viselkedésükben.

- Ha valaki nem ért egyet a mostani rendszerrel, vagy szóváteszi az iskolában megjelenő problémákat, hiányosságokat, akkor ő már nem jó tanár? - tette fel a kérdést Totyik Tamás, aki arról is beszámolt lapunknak, tudnak egy olyan korábbi esetről, amikor az intézményvezető felszólított egy pedagógust arra, töröljön egy, az iskolai sztrájkkal kapcsolatos bejegyzést a közösségi oldaláról. A PSZ alelnöke szerint félő,

A tervek szerint a BM az idei félévben kipróbálná a rendszert, június-júliusban egy próba-értékelésre is sor kerülhet. Ezen felül az iskolai online adminisztrációhoz használt KRÉTA-rendszert is fejleszteni fogják, ahol egy új felületet hoznak létre a szülői és tanulói véleményezésnek.