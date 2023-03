P. L.;

A junior vb-re is oroszokat indít magyarok helyett a Kósa Lajos elnökölte korcsolyaszövetség

Teljesen kiszorították a magyar versenyzőket, aki tudott, külföldre szerződött.

Amint arról januárban lapunk is beszámolt, hat versenyzőt nevezett a finnországi Espoo városában tartott Európa-bajnokságra a fideszes Kósa Lajos által elnökölt Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ), közülük azonban csak egyedül Láng Júlia magyar születésű: négy versenyző orosz, egy pedig ukrán származású, ráadásul a négy orosz születésű versenyzőnek magyar állampolgársága sincs, s hárman közülük Oroszországban is élnek. A 24.hu cikkéből most az derült ki, hogy a kanadai junior világbajnokságot illetően a helyzet ennél is rosszabb: egyetlen magyar származású sportoló sem képviseli hazánkat, a kiszorított magyarok helyére itt három orosz és egy francia születésű versenyzőt neveztek.

A „magyar versenyzők” névsora a következő:

Mellesleg magyarul egyikük sem beszél, és Vlasenko kivételével egész évben külföldön edzenek, igaz, a francia állampolgár Maya Benkiewicz korábban családi kötelékei révén sokat edzett Magyarországon. Az pedig ezek után aligha meglepetés, hogy Sebestyén Júlia kivételével az edzők is külföldiek.

Polina Dzsumanyijazovát ráadásul annak ellenére választották ki, hogy február elején a ljubljanai válogató versenyen a „ténylegesen” magyar Ekker Léna legyőzte.

Korábban Sebestyén Júliára, az örmény-orosz szakmai vezetőkre, Gurgen Vardanjan szakági sportigazgatóra és feleségére, Jeranjak Ipakjan szövetségi kapitányra is több szülői panasz érkezett a szövetség vezetéséhez. E szerint az általuk kialakított rendszerben a mindennapok része lett a megfélemlítés és a megalázás, ami a magyar tehetségek fejlődését nem teszi lehetővé, a magyar válogatott tagjai és edzőik tudásának fejlesztése helyett pedig sportolókat importálnak.

A korábbi Európa-bajnok egyesületét, a Sebestyén KSE-t ezért már az összes kiemelt magyar versenyzője elhagyta: Papp Vivien, Nagy Balázs, Ekker Léna, Berei Mózes, Zsembery Katinka és Csernoch András már korábban távozott, idén februárban pedig utolsóként a fent már említett Láng Júlia is inkább elhagyta a klubot. Aki tudott, külföldre ment szerencsét próbálni.

A 24.hu kérdések és közérdekű adatigénylés formájában is megpróbált többet megtudni a MOKSZ-tól, arra is kíváncsiak voltak, hogy mennyibe kerül a magyar adófizetőknek a külföldi sportolók karrierjének egyengetése, de mindeddig nem jártak eredménnyel.