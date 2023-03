Háborúellenes rajzot készített egy 12 éves orosz kislány, az édesapját börtönbe küldenék miatta

nepszava.hu;

A férfit kihallgatásakor brutálisan megverték, és ha szabadságvesztésre ítélik, a gyermek végleg árvaházba kerülhet.

Mása egy orosz zászlót rajzolt az iskolájában „Nem a háborúra!” felirattal, és egy ukrán zászlót, amelyen a „Dicsőség Ukrajnának!” felirat állt – számolt be a Meduza orosz portálra hivatkozva a The Guardian a megdöbbentő esetről. A 12 éves kislányt a műve miatt árvaházba vitték, édesapját pedig kihallgatásakor brutálisan megverték és letartóztatták.

A lányát egyedül nevelő apát, Alekszej Moszkalevet még decemberben vádolták meg a hadsereg és az Oroszországban „különleges katonai műveletnek” nevezett háború lejáratásával. Minden akkor kezdődött, amikor Mása művészeti tanára arra utasította az osztályát, hogy rajzoljon képeket az Ukrajnát támadó orosz egységek dicsőítésére, de a kislány úgy érezte, hogy támogatásra éppen az oroszok által több mint egy éve megtámadott Ukrajna szorulna.

A tanár ezt nem tűrte, értesítette az iskola igazgatóját, aki kihívta a rendőrséget. – Alekszej Moszkalev most akár három év börtönt is kaphat, ha ügye bíróság elé kerül, lányát pedig árvaházba küldik – mondta ügyvédje az OVO-Info független orosz emberi jogi médiaprojektnek. A hatóságok több órán keresztül egyedül hallgatták ki Mását az édesapja vagy ügyvéd jelenléte nélkül, és egy napra árvaházba vitték. Az apját is kihallgatták és brutálisan megverték.

