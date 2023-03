P. L.;

vasutassztrájk;Görögország;vasúti szerencsétlenség;

2023-03-02 16:16:00

Sztrájkba léptek a vasúti dolgozók Görögországban a vonatszerencsétlenség miatt

A miniszterelnök emberi mulasztással magyarázza a történteket, miközben a demonstrálók szerint régóta problémát jelent az elöregedett vasúthálózat és az alulfizetett személyzet.

Egynapos sztrájkot hirdettek a kedd éjszakai, legkevesebb 43 ember halálát okozó vonatkatasztrófa után a görög vasutasok, a szakszervezet közleménye a BBC szerint azzal indokolt, hogy „a fájdalom haraggá alakult át a tucatnyi halott és sebesült kolléga és polgár miatt”.

A helyi idő szerint reggel hat órától kezdődött demonstráció az országos vasúti hálózat mellett az athéni metrót is érinti. Az indulatokat az korbácsolta fel, hogy a baleset miatt az 59 éves láriszai állomásfőnököt tartóztatták le gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával és Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök is emberi mulasztásra hivatkozott, miközben az elhasználódott vasúthálózat és a rosszul fizetett személyzet miatt sokak szerint borítékolható volt, hogy előbb-utóbb előáll egy efféle tragédia. Kosztasz Karamanlisz közlekedési miniszter le is mondott az eset miatt, és mint fogalmazott, vállalja a felelősséget a görög állam „régóta tartó kudarcsorozata” miatt.

Athénban a tömegdemonstrációk erőszakba is torkolltak, kődobálás és gyújtogatás is történt, a rendőrség pedig könnygázzal oszlatta a tömeget. A kormány végül független vizsgálatot ígért az ügyben.

Mint beszámoltunk róla, Tempi közelében egy személyszállító és egy tehervonat ütközött össze nagy sebességgel, frontálisan. Az áldozatok nagy része feltehetően egyetemista diák, akik egy ünnepi hétvégéről tartottak haza. A sérülteket kórházba a közeli Lárisza városába szállították. A kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett szerdától péntekig. Ez alatt az idő alatt a görög zászlókat mindenhol félárbocra engedik az állami épületeken.