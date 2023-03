Körülzárták Bahmutot az oroszok, a Magyar Madarak egysége is visszavonul

Á. B.;

2023-03-03 12:13:00

Lényegében orosz kézre került Bahmut, ahol az utóbbi hónapok legvéresebb csatája zajlott - írja a Reuters.

Orosz csapatok és a Wagner-csoport tagjai lezárták az utolsó, városba vezető utakat is, ezzel pedig Moszkva fél év után egy nagyobb győzelem küszöbén áll. Csupán egyetlen kivezető út maradt az ukrán csapatok számára, ahol elhagyhatják a romokban lévő, egykor 70 ezres települést.

Szakértők szerint Moszkvának azért is fontos lenne ez a siker, mert így közelebb jutna kitűzött háborús céljaihoz - vagyis a Donbász teljes elfoglalásához. Kijev azonban úgy véli, a városnak nincsen nagy stratégiai jelentősége, azonban az ott elszenvedett hatalmas ukrán veszteségek meghatározhatják a háború további menetet. Mindkét fél közlése szerint nagy pusztítást okoztak egymásnak.

A férfi erről egy, a közösségi médiában feltöltött videóban számolt be. Röviden azt mondta, hogy egységének a hadsereg azt a parancsot adta, hogy azonnal hagyják el Bahmutot. Elmondása szerint 110 napja harcolnak ott, s elöljárói nem indokolták a döntést.

A Ukrainian Soldier from the “Madjar Bird Division” that claims to currently be in the City of Bakhmut stated in a Video today that they have been Ordered to Withdraw from Bakhmut beginning on March 2nd so that they may be Redeployed to a different Combat Zone. pic.twitter.com/4jFTjN3IzU