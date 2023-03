Á. B.;

2023-03-03 11:15:00

Jeruzsálembe költözik az izraeli magyar nagykövetség

Erős gesztust tesz régi szövetségesének a magyar miniszterelnök.

Magyarország a jövő hónapban Jeruzsálembe költözteti izraeli nagykövetségét - derül ki a The Times of the Israel cikkéből.

A két fél az elmúlt napokban jutott megállapodásra az ügyben, a részleteket Eli Cohen külügyminiszter és Szíjjártó Péter dolgozta ki intenzív tárgyalások keretében.

Mivel a palesztinok és az izraeliek közt nincs békemegállapodás, így az EU ellenez egy ilyen lépést. Magas rangú diplomáciai források mindezt azzal hozták összefüggésbe, hogy Orbán Viktor szeretne segítséget nyújtani régi szövetségesének, Benjamin Netanjahunak, aki az izraeli igazságszolgáltatás átalakítása miatt komoly belpolitikai válsággal néz szembe.

A két politikus már régóta egymás szövetségese, s a viszony azt követően még szorosabbá vált, hogy Netanjahu a novemberi általános választások után visszatért a hatalomba. Ezt követően kölcsönösen dícsérték egymást, és igyekeznek előremozdítani a kétoldalú kapcsolatokat.

Egy 2019-es izraeli látogatása során Orbán Viktor megígérte, hogy „diplomáciai státuszú” kereskedelmi irodát hoz létre Jeruzsálemben, amely néhány hónappal később megnyílt. Először az Egyesült Államok döntött úgy - 2018-ban, Donald Trump elnöksége alatt - hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának, majd ezt követően odaköltöztette az amerikai képviseletet. Ezt akkoriban az arab világban heves ellenérzéseket váltott ki - ám ezt követően több ország is követte Washington példáját.