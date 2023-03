nepszava.hu;

borászat;adás-vétel;Tokaj-hegyalja;Tiborcz István;BDPST Group;

2023-03-03 16:56:00

Tiborcz István cége Tokaj-Hegyalján vett borházat

Orbán Viktor veje minden téren meghatározó szereplő lenne a térségben, amihez már amúgy is volt egy wellness szállóként működő kúriája és egy étterme.

A miniszterelnök vejéhez tartozó BDPST Group csütörtökön megszerezte a Patricius Borház Zrt. 100 százalékos tulajdonát – szúrta ki a 444 a cég honlapján. A tranzakció részei a borházat körülvevő termőterületek is, miközben a környéken már Tiborczék üzemeltetik az ötcsillagos Andrássy Kúria & Spa nevű ötcsillagos szállodát és annak lokális és regionális ételekre specializálódott éttermét, a Bobajkát.

A BDPST leírása szerint „a több mint 20 éve alapított bodrogkisfaludi székhelyű Patricius Borház az UNESCO Világörökségi Helyszínei között jegyzett Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék egyik meghatározó borászata”. Ezt mutatja, hogy 2016-ban elnyerték az Év Pincészete díjat, tokaji borkülönlegességei pedig számos szakmai díjban részesültek az elmúlt években.

Tiborcz István nyilatkozott is a cége oldalán: „a Patricius Borház megvétele része annak az építkezésnek, amelynek eredményeképpen a Tokaji borvidéken minden téren a meghatározó szereplők egyike lehetünk a minőségi szolgáltatások és termékék piacán”. Azt is hozzátette, hogy a Tokaji márka helyének erősítése is a célja a hazai és a „nemzetközi borturizmus térképén”.