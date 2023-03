Népszava;

Népszava;Podcast;

2023-03-04 06:05:00

Hány gramm műanyagot tartalmaz egy ember?

Sok termékről nem is gondolnánk, hogy műanyag, pedig hormonzavarokat, elhízást és rákot okozó mérgeket juttatnak a szervezetünkbe. Itt a a Népszava környezetvédelmi podcastsorozata, az Eddig minden rendben harmadik adása.

Szinte csak szemétként foglalkozunk a műanyagok jelentette veszélyekkel, miközben miközben a legtöbb plasztikot megesszük, megisszuk, belélegezzük. Sok termékről nem is gondolnánk, hogy műanyag, pedig hormonzavarokat, elhízást és rákot okozó mérgeket juttatnak a szervezetünkbe, sőt, rajtunk keresztül az utódainkéba is. Lehet-e műanyagmentes életet élni, miközben a fémkulacs és a papírzacskó is hazudik?

Az Eddig minden rendben - a Népszava környezetvédelmi podcastjénak vendége Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője és Bordós Gábor, kutató, a környezettudományok doktora.