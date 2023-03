Kuklai Katalin;

veszély;némaság;e-autók;

2023-03-06 14:11:00

Némán jön a veszély a közutakon – Az e-autó nemcsak környezetbarát, de csendes is, ami közlekedésbiztonsági kockázatot jelent

Az új változatokat gyalogos figyelmeztető hangjelzéssel kell ellátni.

Az amerikai szövetségi járműbiztonsági hivatal (NHTSA) vizsgálatot indított egy magánszemély beadványa kapcsán annak eldöntésére, hogy az 1997-es évjáratú elektromos és hibrid járművektől meg kell-e követelni, hogy ugyanolyan hangjelzéssel jelezzék a gyalogosokat, mint újabb társaik. A biztonsági ügynökség által korábban elfogadott szabvány előírja, hogy minden 2020-as modellévű és újabb elektromos és hibrid járművet fel kell szerelni gyalogos figyelmeztető hanggal. Ha az NHTSA úgy dönt, hogy a régebbi modellekre vonatkozóan is elfogadja a szabványt, az óriási logisztikai kihívást jelenthet, mivel becslések szerint 9,1 millió jármű szerepelhet a visszahívandó járművek listáján, amelyekbe utólagosan fel kell szerelni a gyalogosjelzőt.

Az elektromos autók egyik nagyon vonzó tulajdonsága, hogy majdhogynem hangtalanok. Ezt az előnyüket is gyakran hangsúlyozzák, hiszen így nemcsak a károsanyag-kibocsátást, hanem a zajszennyezést is lehet csökkenteni zsúfolt nagyvárosainkban. De ami utasként kifejezetten kellemes érzés, az a közlekedés más szereplői számára komoly baleseti kockázatot rejt. Tény, hogy a legfontosabb érzékszervünk a látásunk, a külvilágról elsősorban a szemünkkel szerzünk információkat, egyes becslések szerint akár 80-90 százalékban is. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hallás szerepét sem bizonyos szituációkban. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen gyakran vezet közlekedési balesethez az, ha valaki fülhallgatón hangos zenét hallgat, és így nem hallja meg a közeledő járművet. Mindannyian megtanuljuk gyerekkorban, hogy mielőtt átkelünk az úttesten, körül kell nézni, de a belsőégésű motorokkal felszerelt gépjárművek világában felnőve megszoktuk, hogy a hallásunkra is támaszkodhatunk a közlekedés során. Egy látássérült embernek viszont esélye nincs arra, hogy észlelje a közeledő járművet – hívta fel a figyelmet Vida Zoltán.

„Amikor nagy forgalomban az ember mellett elmegy egy teherautó, nem fogom meghallani az elektromos autót. De ha fúj a szél, esik az eső, ezek a zajok is elnyomják a gumihangot. A zebrán átkelésnél mindig az ember hozza meg a döntést, hogy mikor megyünk át. Persze ha hirtelen megjelenik egy elektromos autó, akkor a kutyus ezt látja, és nem fog elindulni, de látássérült szempontból ez egy nagyon nehéz szituáció, amihez nem is nagyon tudunk alkalmazkodni. Annyit tehetünk, hogy még sokkal óvatosabbak vagyunk a közlekedésben.” Vida Zoltán hozzátette, hogy egyelőre az elektromos autóknál sokkal nagyobb problémát okoznak nekik az elektromos rollerek, amiket egyrészt még mindig előszeretettel hagynak a járda közepén lehajítva, másrészt a járdán szintén hangtalanul száguldozva komoly veszélyforrást jelentenek a látássérülteknek.

Amikor megjelentek az e-autók, az új helyzetet teremtett, amihez alkalmazkodni kell. A tisztán elektromos autók által keltett hang majdnem a nullával egyenlő – erősítette meg lapunknak Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő. A közlekedésben résztvevők közül a gyalogosok és a kerékpárosok a leginkább veszélyeztetettek. „Szinte nincs esély arra, hogy meghalljuk a közeledő járművet, ha az hátulról vagy oldalról érkezik. Ugyanakkor ma még nem olyan nagy hazánkban az elektromos autók száma, hogy ez mérhető hatással lenne a közlekedésbiztonságra. És egyelőre a baleseti statisztikákban sem jelenik meg, hogy elektromos autó okozta-e a balesetet. Fontos tudni, hogy arra vonatkozóan vannak előírások, hogy mennyi lehet maximum egy jármű által kibocsátott hang erőssége, de úgy tudom, hogy arra nincs műszaki előírás, hogy mennyi a minimum.”

Az Európai Unióban 2019. július 1-jétől kötelező 20 km/h sebességig működő, kikapcsolhatatlan zajkeltő eszközzel felszerelni az elektromos autókat. A rendelet arra alapoz, hogy ezen sebességhatár alatt még a gumiabroncsok gördülési zaja is szinte nulla, nagyjából 8 méterről észlelhető a jármű. Ilyen lassan jellemzően például áruházi parkolóban közlekednek az autók, ahol sok a gyalogos, és az ő védelmük érdekében szükséges a mesterséges motorhang. 20 km/órás sebesség felett viszont a jogszabályalkotók szerint a gumik elegendő zajt keltenek ahhoz, hogy észlelni lehessen a jármű közeledését. Mesterséges menetzajt egyébként lehet kérni az elektromos autókba extra felszereltségként, azonban ez egyrészt nem kötelező, másrészt kikapcsolható.