Hangos nevetésben tört ki a közönség, amikor Szergej Lavrov egy konferencián azt mondta, Ukrajna támadta meg Oroszországot

2023-03-04 09:15:00

Mint korábban beszámoltunk róla, Indiában ültek össze a G20-országok külügyminiszterei, ahol összesen alig tíz percet volt hajlandó beszélni egymással Antony Blinken amerikai és Szergej Lavrov orosz tárcavezető.

Szergej Lavrov később egy konferenciabeszélgetésen vett részt, ahol elég meglepő érveléssel állt elő azzal kapcsolatban, hogy ki is a háborús agresszor az ukrajnai konfliktusban:

- fogalmazott.

This is hilarious. And embarrassing. Russian Foreign Affairs Minister Lavrov says "the war we are trying to stop was launched against us" and the Indian audience - supposedly sympathetic - audibly laughs. Russian "diplomats" think that the lies they use to feed Putin's fantasies… https://t.co/TyUV8WvYQb pic.twitter.com/ue5I61ZvuO