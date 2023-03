Rédei Judit;

Hullámvasútra kerültek a kriptovaluták, az FTX-botrány után a Nemzetközi Valutaalap már felvetette a betiltás lehetőségét is

Ez fájó lehet például Salvadornak vagy a Közép-afrikai Köztársaságnak, ahol a bitcoin legális valutává avanzsált. Nemrég a Visa és a Mastercard is úgy döntött megszünteti bizonyos, a kriptovalutákhoz kötődő szolgáltatásait.

A bitcoin árfolyama múlt év augusztusa óta nem látott szintre, közel 25000 dollárra emelkedett február közepére, hogy azután március első napjaiban ismét visszaessen. Hullámvasúton van az üzletág – figyelmeztetnek az elemzők. 2021 novemberében még a 70 ezer dollár környékét tesztelte a legnépszerűbb kriptovaluta.

A lendületet technikai okokkal magyarázták, a befektetők adóspórolási szándékkal decemberben veszteségeket is vállalva piacra dobták készleteiket, majd az új évben újratöltötték portfolióikat, az ügybuzgalom azonban kifulladni látszik. Az elmúlt időszak botrányai határozottabb lépésekre ösztönzik mostanság a pénzügyek őreit, így a piac szereplőinek mozgásterét korlátozzák, ami természetszerűen elbizonytalanítja a spekulánsokat, csökkenti a kockázatvállalási kedvet. A józanok szerint ez üdvözítő, míg a hazardírozók dolgát nyilvánvalóan másként vélekednek. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is beszállt a kriptovalutát regulázók táborába. A napokban közös fellépést sürgetett az ügyben, hangoztatva, ha nem sikerül világszerte gyorsan egyesíteni az erőket a megnyugtató szabályok lefektetése érdekében, akkor opció lehet a kripto betiltása is.

Az IMF kilencpontos akciótervet publikált arról, hogyan kellene az államoknak kezelni a problémát. A javaslat legfontosabb eleme, hogy ne lehessen hivatalos árfolyama a virtuális fizetőeszközöknek. Ennek megfogadása nem kötelező, ám az IMF megtagadhatja a hiteleket a renitens államoktól – figyelmeztetnek az elemzők, és ez fájó lehet például Salvadornak vagy a Közép-afrikai Köztársaságnak, ahol a bitcoin legális valutává avanzsált. Amúgy nemrég a Visa és a Mastercard is úgy döntött megszünteti bizonyos, a kriptovalutákhoz kötődő szolgáltatásait.

Több kriptovállalkozást is tervei módosítására kényszerítettek a piaci „zsandárok”, így például a Kraken kriptotőzsdét, amelynek be kellett szüntetnie amerikai tevékenységét, egyúttal 30 millió dolláros bírságot szedtek be a társaságtól. A hatóságok a staking gyakorlatát kifogásolták, amely a befektetők pénzének egyfajta lekötését, és az eszközök ezen idő alatti kikölcsönzésének lehetőségét jelenti. A Kraken azt hirdette, hogy a felhasználók akár 20 százalékos éves hozamra tehetnek szert, ha ígéretet tesznek arra, hogy egy bizonyos ideig zárolják kriptovagyonukat. Ez volt a SEC első fellépése a staking ellen. A szolgáltatás az Egyesült Államok legtöbb nagy kriptotőzsdéjén elérhető, beleértve a Coinbase-t és a Binance US-t is. A Binance USD nevű stabil érmekibocsátóra, a Paxosra is „rászámoltak”, a SEC közölte a társasággal, hogy a BUSD-t értékpapírként kellett volna bejegyeztetni, amúgy a Paxos nem teljesítette az ügyfelek testre szabott, időszakos kockázatértékelésére és átvilágítására vonatkozó kötelezettségeit, azaz kérdéses a platform felhasználóinak megbízhatósága. A bizonytalanság miatt megtiltotta a felügyelet új Binance USD-k létrehozását, a meglévő stabil érmék azonban továbbra is beválthatók. Az érme piaci kapitalizációja azóta folyamatosan csökken, és ez érvágás a nagy platformok, így a Binance számára is. A napokban a SEC megvétózta a Binance US-nek azt a tervét is, hogy felvásárolja a Voyager nevű kriptohitelezőt, amely tavaly júliusban jelentett csődöt. Az akkor még minden gyanú felett álló FTX árverésen megszerezte a társaság eszközeit, ám miután ez utóbbi is összeomlott, a Voyager a Binance-szal, a piacvezető kriptotőzsdével szeretett volna üzletet kötni, átadni eszközeit és ügyfeleit is. A SEC kifogásolta az ügyletet miután az Egyesült Államok Külföldi Befektetési Bizottsága nemzetbiztonsági kockázatot látott az ügyletben.

Az illegális politikai adományoktól a sportig

Az ügylet egyébként amúgy is zűrös, a hírek szerint az FTX új vezetése mintegy 450 millió dollárt követel vissza a Voyagertől, vélhetően a már kifizetett vételárat. És ezzel el is érkeztünk a virtuális pénzvilágot kétségtelenül legjobban foglalkoztató ügyhöz, a Sam Bankman-Fried alapította FTX összeomlásának következményeihez. A Bahamákon bejegyzett kriptotőzsdét 2022 decemberében érte utol a végzet.

Ahogy a hír napvilágra került, megindult a roham, három nap alatt hatmilliárd dollárt vontak ki a befektetők a platformról. Az FTX csődvédelmet kért, Sam Bankman-Fried pénzének 94 százaléka pedig elillant. Minden eszközzel biztosítjuk a ránk bízott befektetéseket – fogadkozott a csőd bejelentést követően az FTX új irányítója, John J. Ray, miután SBF lemondott. Ehhez képest néhány pillanattal később 663 millió dollár tűnt el az FTX mérlegéből, egyelőre annyit tudattak a vizsgálódók, hogy 477 milliót valószínűleg hekkerek nyúltak le, míg a maradékot maga a társaság helyezte át „biztonságos” helyre.

Most több milliárd dollár után kutatnak a felszámolók. Ügyvédek hada, törvényszéki vizsgálóbírók, ügyészek próbálják világszerte felgöngyölíteni, hol, milyen számlákon bújnak meg Sam Bankman-Fried, a társaság alapítójának befektetései, és bőségesen osztogatott támogatásai. A kriptotőzsde ügyfeleinek kártalanítása, ha sikerül is nagyjából kielégíteni az igényeket évekig is eltarthat. Az FTX tavaly év végéig a kriptoipar egyik legerősebb szereplője volt, induló vállalkozások százait támogatta nagyvonalúan, hatalmas összegek szóródtak szét a világban, a befektetési háló felderítése, annak tükrében, hogy az eszközök javát kriptovaluták jelentették, különösen bonyolult, szinte lehetetlen feladat. Mintegy kilencmilliárd dollárnyi lyuk volt a társaság könyveiben a csőd bejelentésekor, mint az a napokban közzétett jelentésből kiderült, 2,2 millárdnak leltek nyomára FTX-hez köthető címeken, ám ebből csak mintegy 694 millió az A kategoriás eszköz, azaz likvid bitcoin, tether, vagy ethereum. John J. Ray III, a jelenlegi FTX vezér egy, a csődkérelmet követő kibertámadás okozta károkkal is magyarázkodik.

Sam Bankman-Fried befektetéseinek értéke már csak azért is kétes, mert a többszáz általa finanszírozott feltörekvő kriptovállalat értéke meglehetősen ingatag, valós pénzben lehetetlen a követelések egzakt számszerűsítése. Február végén egy 400 millió dollárra rúgó összeg került a vizsgálódók célkeresztjébe. A világ legtekintélyesebb bankjában, a JPMorgan Chase-ben hónapok óta pihenő összeg Sam Bankman-Fried utolsó invesztiticiójának haszonélvezője, egy spekulatív alap, a Modulo Capital számláját gyarapította. A Modulo alapítói a hírek szerint készek a tárgyalásokra, a pénz visszaszolgáltatására, cserébe szeretnének mentesülni a jogi felelősségrevonástól. A legújabb fejlemény az FTX dossziéban, hogy a vizsgálóbírók további négy vádponttal egészítették ki Sam Bankman-Fried eddigi nyolc pontból álló bűnlajstromát. Illegálisan folyósított politikai adományokat vizsgálnak, állításuk szerint legalább 300 esetben érkeztek hozzájuk adományok olyan forrásokból, amelyekre nem vonatkoztak értéklimitek. Különböző Sam Bankman-Friedhez köthető árnyékvállalkozások, és rejtőzködő személyek voltak a „jótevők”. Amit tudni lehet, hogy a bukott FTX-vezér a mostani, 2024-ig tartó választási ciklusra egymilliárd dollárt szánt Joe Biden elnök és a demokraták támogatására.

Sam Bankman-Fried gáláns sportmecénás is volt, az FTX megvásárolta a Miami Heat arénájának nevét, 135 millió dollár értékű, 19 éves szerződést kötve a kosárlabda csapattal, de olyan topsportolókkal is megállapodott, mint Tom Brady, Naomi Osaka vagy Stephen Curry. A Formula-1-es Mercedes-AMG Petronas Team névadója is az FTX, egy profi e-sport csapat pedig 210 millióért cserélte le a nevét 10 évre TSM FTX-re.

A manhattani szövetségi ügyészség 600 millió dollár értékben foglalt le készpénzt, részvényeket, kripto-eszközöket Sam Bankman-Fried, személyes vagyonából. A volt FTX-vezér 250 millió dolláros óvadék fejében, szülei házában, házi őrizetben, bokáján jeladóval, várhat a tárgyalásra. A bíróság számára jelenleg az általa szétküldött sms-ek, kódolt üzenetek okoznak fejtörést. Félő ugyanis, hogy potenciális tanukat befolyásol, ezért megtiltanák neki a titkosított üzenetküldő szolgáltatások, elsősorban a Signal használatát, ám Bankman ügyvédei egyelőre ügyesen lavíroznak az ügyben.