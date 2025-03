Közeleg a görög csőd

Továbbra is távoli a hitelezők és a görög kormány álláspontja a hitelprogrammal kapcsolatban. Alekszisz Ciprasz tegnap dühösen jelentette be, hogy az általa intézményeknek nevezett hitelezők elutasították a kormánya benyújtott javaslatát. Az euróövezet pénzügyminiszterei szerdán este kezdték meg tárgyalásokat a görög programról, de már előtte jelezték, hogy megegyezés most sem várható. Olyannyira igaz lett a "jóslat", hogy alig több mint egy óra után félbe is szakadt az Eurocsoport tanácskozása.