P. L.;

2023-03-04 20:45:00

Drasztikus sebességkorlátozás jöhet Budapesten, a belváros nagy részén csak 30 lehetne a maximum

A cél a halálos balesetek számának 0-ra redukálása, vannak azonban kritikák.

Többek közt masszív sebességkorlátozással érné el a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat, hogy ne legyen több halálos autóbaleset Budapesten. Ennek értelmében legfeljebb 30 kilométer per órával lehetne közlekedni a belvárosi utcákban, de még a nagykörúton is 40 lenne a legnagyobb megengedett sebesség - számolt be az RTL Híradó.

A közzétett közlekedésbiztonsági stratégiára az önkormányzat szerint azért van szükség, mert jelenleg mintegy 40-50-en halnak meg a budapesti utakon - vagyis csaknem hetente egy ember -, ami, mint fogalmaztak, megengedhetetlenül magas szám. A Főpolgármesteri Hivatal kabinetvezetője, Balogh Samu a csatornának azt mondta, 2030-ig meg szeretnék felezni, 2050-ig pedig 0-ra szeretnék csökkenteni a halálos autóbalesetek számát a fővárosban.

A kérdés azt követően került előtérbe, hogy február 19-én éjszaka a Harminkettesek terénél egy gyorshajtó ittas sofőr autójával a villamosmegállóba csapódott, az ott várakozó 23 éves nő pedig életét vesztette a gázolás következtében.

A tervezett sebességkorlátozás az egész belvárost érintené a Hungária körúton belül. Itt megmaradna a 70 kilométer per órás maximális sebesség, ezen belül viszont csak néhány főbb útszakaszon lehetne maximum 50-nel közlekedni. A nagykörúton, az Alkotás utcán és az ezen a körön belüli főbb utakon 40 lenne a megengedett maximális sebesség, mindenhol máshol pedig - vagyis a kisebb utcákban - 30.

Az RTL Reggeli című műsorában Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, a városnak megvannak azok a kamerái, amelyek informatikai fejlesztésekkel alkalmassá tehetők a sebességmérésre, valamint a rendszámok azonosítására abban az esetben, ha valaki gyorsabban hajt.

Szilágyi Áron, a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagja szerint az irány jó, attól azonban, hogy kiteszik egy főútra az 50-es, illetve 30-as táblát, nem fognak jelentősen lassabban közlekedni az autósok, szükséges az utcák megfelelő kialakítása is.

A javaslat elérhető a BKK honlapján, itt bárki véleményezheti is a tervet, ami nyár elején kerülhet a budapesti közgyűlés elé.