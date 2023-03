nepszava.hu;

2023-03-05 16:40:00

Plusz szabadnapokkal segíti a II. kerület a családtagjaikat gondozó dolgozóit

A helyi kezdeményezést az önkormányzat országosan is kiterjesztené, ezért javaslattal fordultak a parlamenthez.

Segítjük az otthonápolást, és plusz szabadnapokat biztosítunk a közeli hozzátartozójukat gondozó dolgozóinknak – közölte Facebook-oldalán Őrsi Gergely, a budapesti II. kerület ellenzéki polgármestere. Bejegyzésében kiemelte: az önkormányzatnál arról döntöttek, hogy a hozzátartozóját otthon ápoló kollégáknak eddig járó évi 5 szabadnapot 10 szabadnapra emelik.

Mint azt a polgármester hozzátette, lépésüket követően ugyanerre kérik a kerületi munkáltatókat is, illetve az Országgyűlésnek is javasolják, felterjesztést készítenek, hogy tegyék elérhetővé a plusz szabadnapokat valamennyi munkavállaló számára. A városrészben emellett arról is határoztak, hogy azok a férfi kollégáik, akiknek gyermekük született, a gyermek születését követő második hónaptól a gyermek egy éves koráig terjedő időtartam alatt 5 plusz szabadnapot kapnak, így több időt tölthetnek családjukkal.

Őrsi Gergely megjegyezte, nemrég azt vezették be, hogy azon kollégáik, akik egy évben legalább egyszer elmennek méhnyakrákszűrésre, emlőrákszűrésre vagy prosztatarákszűrésre, teljes szabadnapot kapnak a vizsgálat napjára.