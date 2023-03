Rónay Tamás;

Bajban van a német hadsereg, jelenlegi állapotában megfelelő védekezésre is képtelen lenne háború esetén

Kíméletlen képet festett a Bundeswehr állapotáról Boris Pistorius védelmi miniszter.

Olaf Scholz jó egy éve hirdette meg a korszakváltást a német fegyveres erők fejlesztését illetően. Jóval ütőképesebb hadsereget és 100 milliárd eurós (38 ezer milliár forintos) plusztámogatást ígért. A hírt nem csak az ország határain belül fogadták elégedetten, a brit lapok például arról írtak, felébredt az alvó oroszlán Európa szívében.

A német katonák sokszor panaszkodtak arra, hogy a fegyveres erők állapota nem hasonlítható például a franciához, kézzel fogható a lemaradás. Ennek történelmi okai vannak, s összefügg a németek második világháborúval kapcsolatos kollektív bűntudatával. A világháborút követően az NSZK a pacifizmus felé fordult, aminek a haderőfejlesztés látta kárát. Az Ukrajna elleni orosz agresszió azonban új helyzetet teremtett, Berlinnek be kellett látnia: nem folytathatja a struccpolitikát. Ráadásul ezt épp egy szociáldemokrata kancellárnak kellett megtennie, az SPD különösen nagyra értékelte a pacifizmust. A változásokat azonban jelzi, hogy a párt nemrégiben új biztonságolitikai koncepciót fogadott el, amelyben szakított az Oroszországgal szembeni pragmatizmusával.

A Scholz által meghirdetett változásokból azonban egyelőre nem sok valósult meg a Bundeswehrnél, úgyszólván szinte semmi, ami azért is érdekes, mert Németország nehézfegyvereket, köztük Leopard tankokat is szállít Ukrajnának. A sikertelenség jelképe Christine Lambrecht lett, aki számos ballépést követett el a védemi tárca élén, ezért januárban lemondásra kényszerült. Utódja, Boris Pistorius sokkal nagyobb elszántsággal lép fel a német hadsereg védelmében, s a szociáldemokrata politikus el is ismerte: a Bundeswehr állapota jelenlegi állapotában nem tudná megvédeni az országot. Sok pénzt kellene kapnia ahhoz, hogy valóban ütőképessé váljon.

A német Bundeswehr korszakváltásának eddigi mérlege finoman fogalmazva sem a legjobb. Miközben Scholz arra is ígéretet tett, hogy a GDP-arányos védelmi kiadásokat a NATO által előírt két százalékra emelik, a 2021-ben 1,35 százalék tavaly sem nőtt különösebben. A hadseregnél a deficit eléri a 25 milliárd eurót, s az összeg folyamatosan nő. A védelmi költségvetésnek el kellett volna érnie a 76 milliárd eurót ahhoz, hogy teljesítsék a NATO elvárásait, ez azonban nem történt meg.

Mivel a kormány is látja, hogy Scholz ígéretei aligha valósulhatnak meg, ezért a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a mérleget úgy akarták megszépíteni, hogy a védelmi költségvetés számaihoz hozzáadták a speciális alapból származó részleges kiadásokat. A Scholz által belengetett

Ez súlyos tervezési hiányosságokra vezethető vissza, amit Christine Lambrecht még védelmi miniszterként kénytelen volt elismerni. Nem rendeltek például lőszert a védelmi ipartól. Ahelyett, hogy a fejlesztési pénzek jelentős részét erre különítették volna el – jegyzi meg a FAZ –,a tétel egyáltalán nem szerepelt a tervezetben. Végül december elején Lambrecht mégis több pénzt kért Christian Lindner pénzügyminisztertől a lőszerekre, de ekkor már késő volt, utóbbi nemet mondott. Lambrecht, hogy valamit mégiscsak fel tudjon mutatni a védelmi fejlesztést illetően, nem sokkal a tavalyi év vége előtt sietve szerződést kötött az amerikai F-35A Lightning vadászrepülőgép 35 darabjára.

Ez azonban nem javított jelentősen az összképen. Boris Pistorius új védelmi miniszter február végén nagyon őszintén beszélt a nem éppen rózsás helyzetről a SPD parlamenti frakciójának. Elismerte, a Bundeswehr jelenlegi állapotában képtelen lenne megfelelő védekezésre egy agressziós háború esetén. Ezzel megismételte azt, amit a hadsereg egyik legfőbb tisztje, Alfons Mais altábornagy közvetlenül az Ukrajna elleni orosz invázió megkezdése után, majd ezt követően is többször hangoztatott. Tavaly novemberben például sarkosan elismerte, a nagy fejlesztési pénzek egyelőre semmiféle eredménnyel sem jártak, a német hadsereg alkalmatlan a bevetésre.

Akadnak olyan vélekedések, amelyek szerint Scholz tavaly februári, korszakváltást ígérő beszéde óta még rosszabb lett a Bundeswehr állapota. A Német Fegyveres Erők Szövetségének (DBwV) elnöke, André Wüstner ezredes megfogalmazása szerint Bundeswehr továbbra is „szabadesésben van”. Ennek külső és belső okai vannak. Ami a külső okot illeti, az ukrajnai háború egyre intenzívebben hat a német fegyveres erőkre: több száz járművet adnak át, köztük korszerű fegyverrendszereket, lőszert és pótalkatrészeket.

A belső ok, hogy a beszerzési projektek részletei csak késő ősszel készültek el. A lassúságot jól jellemzi, hogy a parlamenti ellenőrző bizottság tagjai egy évvel és három nappal az orosz háború kezdete után kapták meg az első jelentést a tervezett megrendelésekről és az ügyek állásáról.

Az eredeti tervet ráadásul máris át kellett dolgozni. Eredetileg 41 milliárdot irányoztak elő a légierő, 17 milliárdot a hadsereg és 19 milliárdot a haditengerészet számára, plusz további 23 milliárdot akartak fordítani digitalizációra, ruházatra és kutatásra. A számvevőszék azonban jelentős hiányosságokat tárt fel a tervezésben, és kifogásolta, hogy a Bundeswehr kívánságlistáján nem vették figyelembe a kamatokat és az inflációt. Mindez azt jelenti, a Bundeswehr átalakulása még messze van.