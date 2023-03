Vas András;

Parlament;felszólalás;országgyűlési képviselők;idegen nyelv;

2023-03-06 15:15:00

Alig szólalnak fel más nyelveken a magyar parlamenti képviselők, Kövér László most jól meg is tiltotta

Meglehetősen ritkán fordul elő az Országgyűlésben, hogy a képviselők nem magyarul szólalnak meg, erre leginkább a rendszerváltás utáni első ciklusban volt példa.

„Olim lingua officialis dietae Regni Hungariae lingua latina fuit. Et nunc iterum tempus supremorum comitium venit! Loquere lingua latina iterum necesse et modernum est!” Vagyis: valamikor a Magyar Királyság diétájának a hivatalos nyelve a latin volt. És most ismét elérkezett a főispánok kora. Latinul beszélni ismét szükséges és modern dolog – fogalmazott a múlt héten, napirend előtti felszólalásában Hiller István MSZP-s képviselő, aki a főispánság visszaállításával kapcsolatos beszédében aztán többször is latinra váltott, s végül arra kérte válaszadóját, ős is latinul reflektáljon majd, alkalmazkodva az új idők szelleméhez.

Rétvári Bence államtitkár azonban magyarul felelt, Kövér László házelnök pedig figyelmeztette a szocialista honatyát, nem kérhet senkit, hogy idegen nyelven válaszoljon.

Noha Kövér Lászlótól nem áll távol, hogy sajátosan értelmezi a házszabály éppen aktuális passzusait, ebben az esetben jogszerűen járt el, ugyanis az országgyűlési törvény kimondja: a parlament és a bizottságok tanácskozási nyelve a magyar, anyanyelvén csak nemzetiséghez tartozó képviselő, nemzetiségi képviselő, valamint nemzetiségi szószóló szólalhat fel vagy nyújthat be irományt.

A parlamentben legutóbb nem magyar nyelven Varga Ferenc volt jobbikos roma képviselő szólalt fel tavaly májusban: az új országgyűlés megalakulásakor lováriul kezdte beszédét.

Az Országgyűlésben amúgy meglehetősen ritka, hogy a képviselők nem magyarul szólalnak meg. A rendszerváltás után elsőként az MSZP-s Jakab Róbertné használta ki a lehetőséget, aki 1990. október 12-én szlovákul szólt hozzá a kisebbségekről szóló törvény általános vitájához, egy hónappal később pedig a szabad demokrata Horváth Vilmos interpellált egy kérdésben horvátul. Németül a kisgazda Sipos Imre szólalt meg először 1991. márciusában, roma nyelven pedig az SZDSZ-es Horváth Aladár ugyanazon év december 29-én. Az első, 1990-94-es ciklusban jellemzően a szabad demokrata képviselők éltek a nemzetiségi nyelvhasználat lehetőségével, Wekler Ferenc németül, Bretter Zoltán románul, Puha Sándor szlovákul szólalt fel a T. Házban.

Miniszterelnökként egyedül Gyurcsány Ferenc szólalt meg valamelyik nemzetiség nyelvén, aki 2004. szeptember 24-i expozéjában roma nyelven is elmondott egy mondatot: „Egy Magyarország van, cigányok és magyarok közös országa”.

A nemzetiségi szószólók is ritkán éltek a lehetőséggel: 2014-ben Ritter Imre németül, 2016-ban Kissné Köles Erika szlovénul szólalt fel, míg Farkas Félix néhány alkalommal roma nyelven mondott rövid köszöntőt 2014-22 között. Ritter 2018 szeptemberében is beszélt németül, s ugyanekkor a jobbikos Brenner Koloman is, utóbbi ráadásul végig németül szónokolt.

Vendégként természetesen többen is felszólaltak idegen nyelven, a legemlékezetesebb ezek közül II. Erzsébet néhai brit uralkodó 1993. május 5-én elhangzott, angol nyelvű beszéde. Ekkor az MDF-es házelnök, Szabad György is idegen nyelvre váltott, s Please, Madame! felszólítással invitálta a pulpitusra a királynőt.