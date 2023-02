P. L.;

Hiller István;Rétvári Bence;Kövér László;latin;

2023-02-27 14:53:00

Kövér László tisztázta, hogy nem lehet latinul felszólalni a parlamentben

Merthogy Hiller István latinul szólalt fel és megkérte Rétvári Bencét, hogy ő is így tegyen.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis - kommentálhatnánk a parlament jelenleg folyó ülését (vagyis, hogy változnak az idők, és mi változunk bennük). Az MSZP-s Hiller István ugyanis felvetette, hogy a főispánok visszatérésének korszakában igazán vissza lehetne térni a latin hivatali nyelvhez is.

Ezt nyomatékosítandó, az egyébként történész végzettségű Hiller István „Meddig? – Quousque?” címmel elmondott felszólalásában meg is csillogtatta latintudását a Tisztelt Háznak, de a biztonság kedvéért azért le is fordította magát, így a kevésbé képzett képviselőtársak is érthették az egyebek között Pató Pálról és Ludas Matyiról szóló értekezést. Ezt követően pedig megkérte Rétvári Bence belügyi államtitkárt, hogy a régi-új időknek megfelelően ő is latinul válaszoljon.

Csalódnia kellett, mert Kövér László nemtetszését jelezve tájékoztatta, hogy nem folyhat latin nyelven az ülés. Hozzátette, ő egyébként amúgy sem tudta kihámozni, hogy mit akart üzenni a szocialista politikus. Rétvári Bence ezt követően csalódásának adott hangot válaszában, értelmezése szerint ugyanis Hiller István viccet csinált a magyar történelemből.

Csak remélhetjük, hogy a tilalom nem vonatkozik a Kossuth térre, ahol Ferenc pápa április 30-án vasárnap szentmisével zárja a háromnapos magyarországi látogatását, egyházi személyek pedig óhatatlanul elejtenek egy-két latin szót.