egészségügy;Magyarország;kórház;orvos;beteg;

2023-03-06 07:56:00

Nem a kórházi ágy a kevés, hanem az orvosok és az ápolók száma

El kell dönteni, vajon van-e pénzünk arra, hogy – sarkítva ugyan – minden második sarkon egy minden orvosi területet bármikor és jól ellátó kórház álljon. Mi a jobb a betegnek? Ha odamegy, mert azt hitte, hogy ez egy kórház, és az éppen akkor csak átmenetileg üzemel, mert bizonyos ellátások nem elérhetőek,és más helyre irányítják? - feszegette a Portfoliónak adott interjújában Újlaki Ákos, a Boston Consulting Group partnere.

A Boston Consulting Group korábban a Belügyminisztériumnak készített átfogó javaslatot az egészségügyi rendszer átalakításáról. Újlaki Ákos szerint pedig nem az dönti el egy egészségügyi rendszer eredményességét, hogy hány ágya van az intézményeknek, hanem hogy egy orvos vagy tíz nővér mennyi beteget tud ellátni. Innentől kezdve pedig már munkaszervezésről beszélünk – mondta a portálnak a szakember.

A kérdésre, hogy akkor ezek szerint az sem ördögtől való intézkedés, amelyről legutóbb döntött a minisztérium, hogy a szociális ellátórendszer veszi át a kapacitások egy részét a kórházaktól, Újlaky Ákos azt felelte, ez egy helyes irány, ezt a tevékenységet le kell választani a fekvőbeteg-ellátásról.

A Covid-19 járvány alatt világossá vált,hogy melyek voltak azok az intézmények, amelyeket most kórháznak hívunk, de messze földön nem tudják teljesíteni egy kórház kritériumait. Ezek most is a kórház nevet hordozzák, azonban kérdés, hogy van-e ennek értelme. Jó-e az, ha minden második sarkon van egy kórház, de nem mindegyik tölti be a funkcióját. Ami elindult, az egy jó irány, arról lehet vitatkozni, hogy miért nem csinálják gyorsabban. Az is tény ugyanakkor, hogy ha az átalakítása társadalom nem fogja támogatni, és nem fogja jól megemészteni,akkor ez pont úgy elbukik, mint minden más ilyen próbálkozás – vélte Újlaki Ákos.