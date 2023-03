MTI-Népszava;

korrupció;Oroszország;Transparency International;nemkívánatos szervezet;

2023-03-06 16:12:00

Nemkívánatos szervezetnek nyilvánította Moszkva a Transparency Internationalt

Az orosz főügyészség szerint a korrupcióellenes szervezet „veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjének alapjaira”.

Nemkívánatos szervezetnek nyilvánította hétfőn az orosz főügyészség a berlini székhelyű Transparency Internationalt (TI). A hatóság szerint a nemzetközi civil szervezet „formálisan korrupcióellenes szervezet ugyan, de beavatkozik Oroszország belügyeibe, és veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjének alapjaira és biztonságára nézve”.

A döntésről a főügyészség tájékoztatta az orosz igazságügyi minisztériumot, így a tárca a TI-t felveszi az Oroszországban nemkívánatosnak nyilvánított külföldi és nemzetközi nem kormányzati szervezetek listájára.

A TI egyelőre nem reagált az orosz lépésre, mindazonáltal két napja tettek közzé honlapjukon egy részben a Nyugatot is bíráló írást az „orosz kleptokraták” elleni küzdelemről. A cikkben megállapították, hogy Oroszország Ukrajna elleni támadása előtt „a fejlett gazdaságok cinkosságának köszönhetően virágzott az oroszországi kleptokrácia. Szerintük ugyan az Európai Unió tagállamai, Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is célzott szankciókat jelentettek be a Kremlhez köthető – korrupcióval gyanúsítható – magánszemélyek és vállalkozások ellen, de az a hatalmas vagyon, amelyet ezek a kleptokraták felhalmoztak, továbbra is Putyin hatalmának megőrzését és geopolitikai ambícióit szolgálják.

– Az erőteljes és kemény szankciók keveset érnek, ha a hatóságok nem tudják felkutatni a piszkos pénzen vásárolt eszközöket. Ez az a pénz, amit eleve soha nem kellett volna szívesen fogadniuk, és nem kellett volna ekkora tragédiának bekövetkeznie ahhoz, hogy a nyugati kormányok ráébredjenek a kleptokrácia lehetővé tételének veszélyeire. Mindennek a pusztító következményeit látjuk Ukrajnában – olvasható a TI oldalán.