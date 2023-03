15 év börtönre ítélték Szvjatlana Cihanouszkaját távollétében

nepszava.hu;

börtönbüntetés;15 év;ellenzéki politikus;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;Szvjatlana Cihanouszkaja;

2023-03-06 17:07:00

A belarusz ellenzéki vezető a Twitteren közölte, nem adja fel küzdelmét, hogy hazájában ártatlanul bebörtönzött ezreket szabadon engedjék.

Tizenöt év börtönbüntetésre ítélte hétfőn a litvániai száműzetésben élő Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéki vezetőt távollétében egy minszki bíróság „hazaárulás és a hatalom megszerzésére irányuló összeesküvés” miatt – írja a Reuters. A 40 éves politikus, egykori angoltanár egyik fő bűne az lehetett, hogy 2020-ban Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő vezető ellen indult az elnökválasztáson.

Miután az ellenzék kétségbe vonta, hogy a három évvel ezelőtti voksolást Lukasenka nyerte, és a hatalom által később levert tüntetéshullám kezdődött Minszkben, Cihanouszkaja Litvániába menekült. Férjét közrend megsértése vádjával 18 évre be is börtönözték. A hatóságok idén januárban távollétében állították bíróság elé, azt állítva, hogy ő és társai „alkotmányellenes módon próbálják meg átvenni a hatalmat”.

A Belta belarusz állami hírügynökség szerint ugyancsak ugyanez a bíróság 18 év börtönbüntetést szabott ki Pavel Latuskára, a fehérorosz ellenzéki tanács prominens tagjára, és 12 év börtönbüntetésre ítélt három másik aktivistát, akik szerintük szintén részt vette az „összeesküvésben”.

– írta a Twitteren Cihanuszkaja.

15 years of prison.



This is how the regime “rewarded” my work for democratic changes in Belarus.



But today I don't think about my own sentence. I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms.



I won't stop until each of them is released. pic.twitter.com/9kQREV0sgl