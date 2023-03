P. L.;Á. Z.;

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2023-03-09 12:15:00

Gulyás Gergely szerint nagy lépésre készülnek a tanárok béremelésében, az Erasmus-ügy „faji alapú” bosszú – Kormányinfó percről percre

Nem sokkal azután, hogy a csütörtöki gazdasági évadnyitón Nagy Márton azt ígérte, hogy 2030-ra Magyarország el fogja érni az uniós fejlettségi szint 60 százalékát, Orbán Viktor pedig gázerőművek építéséről tett bejelentést, a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely a többi kormányzati döntésről számolhat be.

Nagy valószínűséggel szó lesz arról is, milyen sikerrel járt az a fideszes delegáció, amely Stockholmban és Helsinkiben járt tárgyalni a svéd és a finn NATO-csatlakozás magyar parlamenti ratifikálásáról. De utazgatott közpénzen maga a pártelnök-miniszterelnök Orbán Viktor is, aki a hivatalos kairói látogatása után nézett be Firenzébe és Velencébe is. Nemsokára minden kiderül.