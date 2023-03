Varga T. Róbert;

gyermekáldás;Hosszú Katinka;

2023-03-10 16:45:00

Hosszú Katinka úszik a boldogságban, a kérdés csak az, mikor jelenti be, hogy vége

Hosszú Katinka gyermeket vár. Ez azért foglalkoztat sokakat, mert alapvetően határozza meg a május 3-án 34. születésnapját ünneplő klasszis pályafutásának végét.

A magyar (sport)sajtó hetek, hónapok óta találgatja, mikor érkezik a baba a háromszoros olimpiai bajnokhoz és edző-férjéhez, Gelencsér Mátéhoz. A gyermekáldás kérdése azért foglalkoztat sokakat, mert alapvetően határozza meg a május 3-án 34. születésnapját ünneplő klasszis pályafutásának végét. Hosszú Katinka a 2010-es évek legismertebb, legeredményesebb, legrajongottabb magyar sportolója. Világklasszis. Hogy mikor és miként zárul életének ezen fejezete: országos jelentőségű ügy. Ehhez képest – ellentétben azokkal az időkkel, amikor abszolút a csúcson volt – a környezetéből semmiféle információ nem érkezett. Így aztán maradt a találgatás.

Hosszú Katinka a pandémia miatt 2021-re halasztott nyári olimpián 200 méter vegyesen hetedik, 400 vegyesen ötödik lett, e számokban címvédő volt, 100 háton – Rióban ezüstérmet nyert – az előfutamból sem jutott tovább: 20-ként végzett. Élete megváltozott, Tokióra már nem korábbi edző-férjével, Shane Tusuppal készült, zajos válásuk után időközben rátalált a szerelem, Gelencsér Máté „készítette” fel a viadalra. A korábban Iron Ladynek becézett nő láthatólag valódi nővé vált, kivirult, már nem az élsport volt az egyetlen, amiért bolondult. Nemcsak az érmek, a sikerek foglalkoztatták.

A visszafogottabb eredmények nyomán egyesek azt vélelmezték, a budapesti rendezésű vb-t még megvárja, aztán előrukkol a nagy bejelentéssel: vége!

Ez nem történt meg. Majd bejelenti a római Eb-t követően! – rebesgették ekkor, de ez is elmaradt.

Az ősszel, majd az év vége felé egyre hangosabban jöttek a hírek, kész nincs tovább, a jövőben kizárólag a magánéletére, a családalapításra fókuszál. Katinka nem nyilatkozott, de a bulvársajtó gyakorlatilag el is búcsúztatta.

Aztán február elején Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke lapunknak ekként nyilatkozott: „Hosszú Katinka a tréningeket megkezdte, reggel és délután egyaránt dolgozik, vagy medencében, vagy szárazföldön. Szakmai tervét beadta a szövetségbe, hamarosan Tenerifére utazik három hetes edzőtáborba.” Szavait ugyanakkor azzal zárta: „Ha Katinka komolyan gondolja az élsportot, tisztában kell azzal lennie, hogy ez egy olyan sportág, amelyben a magánéletnek, szerelemnek nincs helye, csak a monoton munkának. Áprilisban országos bajnokság lesz, ott okosabbak leszünk a jövőjét illetően…”

A Blikk a múlt héten már megszellőztette, hogy tavaly augusztusban házasodó Katinka babát vár, emiatt a tenerifei edzőtáborba sem utazott el, majd csütörtökön a Mandiner „biztos forrásokra hivatkozva” megerősítette az értesülést. Már a negyedik hónapban jár, napokon belül bejelenti a nagy hírt – volt olvasható.

Vannak olyan vélekedések, miszerint az örömhír rossz szájízzel társul. Olybá tűnhet, Katinka „megvezette” a szövetséget, az edzésterv beadása, a ki nem mondott visszavonulás nyomán továbbra is jogosult ő is, férje is a kiemelt központi dotálásra.

„Ez korántsincs így! Katinka juttatása a Gerevich ösztöndíjból 300 ezer forint. Férje 660 ezer forintot kap a kiemelt edzői programból. De ezekre az összegekre a 2021 szeptemberétől 2022 augusztusáig tartó szezonban elért eredmények nyomán jogosultak. Katinka világbajnoki negyedik volt, ezzel a világbajnok Milák Kristóf mögött – másodmagával, a szintén világbajnoki negyedik Szabó Szebasztiannal egyetemben – a magyar úszósport második legeredményesebb versenyzője volt” – magyarázta lapunknak egy magát megnevezni nem óhajtó bennfentes. Rámutatott, a gyermekáldás nem egyik napról a másikra történik, az edzéstervet tavaly ősszel kellett beadni, egyáltalán nem tudhatták akkor, hogy Katinka valóban megfogan.

– magyarázta a medencék környezetét jól ismerő forrásunk.

Mások viszont úgy vélekednek: ha Hosszú Katinka káprázatos karrierje nyomán fellépett a piedesztálra, csodás pályafutásához méltóbb volna, ha önszántából lép le onnan. Ha megköszöni az eddigi támogatást, és bejelenti: az élet megannyi örömöt tartogatott számára, de most másfajta boldogság vár rá. Sajnálatos, hogy a két életszakasz egymásba (k)úszik. Magasztosabb és teljesítményéhez illőbb lett volna előbb elbúcsúznia a medencéktől.

Talán majd, ha valóban megtörténik Hosszú és Gelencsér bejelentése, ezek a kritikus hangok is elcsitulnak. S nem marad más, mint az őszinte öröm.