Vérfürdő helyszíne volt Hamburg, hét embert lelőttek a Jehova Tanúi városi központjában

2023-03-10 00:33:00

Úgy tűnik, a támadó magával is végzett, annak legalábbis nincs jele, hogy valaki elmenekült a helyszínről.

Hét ember meghalt, legkevesebb nyolcan pedig megsebesültek Hamburgban, amikor valaki lőfegyverrel behatolt a Jehova Tanúi helyi központjába és tüzet nyitott a bent lévőkre csütörtök este az észak-németországi város Alsterdorf nevű negyedében.

Holger Vehren hamburgi rendőrségi szóvivő szerint – írja a Bild – a riasztás 9 óra 15 perckor futott be, a kivezényelt rendőrök pedig még hallottak egy lövést, amikor a helyszínre értek. A helyszínt, a Deelbögét és a környező utcákat lezárták, mindenkit arra kérnek, hogy kerülje el, a mobiltelefonját pedig csak veszélyhelyzetben használja, nehogy túlterheljék a hálózatot.

Tizenhét olyan embert, aki bent volt az épületben, de sebesülés nélkül vagy karcolásokkal megúszta a támadást, a kivonuló tűzoltók mentőállomásán láttak el.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903