Háborús övezet lett Hamburgból

Bár szombatra már valamelyest alábbhagyott a randalírozók lendülete, a német rendőrség még vasárnap reggel is vízágyúkat vetett be a tüntetők ellen. Szombaton több tízezren vonultak fel Hamburg utcáin. Többségük békés volt ugyan, de ismét akadt egy erőszakos mag. Péntek óta csaknem 500 rendőr sérült meg, 186 embert előállítottak, 225-öt őrizetbe vettek. Szombaton is kiégett autók, barikádok, szemét, kifosztott üzletek tarkították a város látképét.