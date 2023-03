Á. Z.;

Magyarország;Európa Tanács;felszólítás;

2023-03-10 19:48:00

Figyelmeztették Magyarországot, amiért hét éve nem hajtja végre a strasbourgi ítéletet Baka András ügyében

A magyar hatóságoknak legkésőbb szeptember 30-ig „frissített cselekvési tervet” kell benyújtaniuk, hogy miként kívánják eloszlatni a magyar bírák véleménynyilvánítási szabadságával és függetlenségével kapcsolatos aggályokat.

Aggodalmának adott hangot Európa Tanács miniszteri bizottsága amiatt, hogy csaknem hét évvel a Baka András ügyében Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által hozott ítélet jogerőre emelkedése után nem történt előrelépés a döntés teljes körű végrehajtásában – derül ki a testület erről szóló pénteki közleményéből.

Baka Andrást 2011-ben váltották le a Legfelsőbb Bíróság éléről. mert a nyilvánosság előtt is bírálta az igazságszolgáltatásról szóló, 2010-után elfogadott törvényeket. Arra hivatkozva váltották le, hogy ötéves bírói szolgálati jogviszonnyal kell rendelkeznie, de ebbe nem voltak hajlandóak beszámítani azt a 17 évet, amelyet a strasbourgi bíróság bírájaként töltött el.

Baka András azonban 2015-ben azonban a strasbourgi bíróságon nyert, a testület kimondta, hogy

Magyarországnak 100 ezer eurót is kellett (volna) fizetnie az ügy miatt.

Bár egy évvel később a strasbourgi bíróság nagykamarája is megerősítette az ítéletet, úgy tűnik, a magyar hatóságok azóta is szabotálják a végrehajtást, pénteki közleményében legalábbis a 46 tagot számláló Európa Tanács emberi jogi bírósága ítéleteinek végrehajtását ellenőrző testület ideiglenes határozatában felszólította a magyar hatóságokat, hogy legkésőbb szeptember 30-ig nyújtsanak be „frissített cselekvési tervet”, hogy miként kívánják eloszlatni a magyar bírák véleménynyilvánítási szabadságával és függetlenségével kapcsolatos aggályokat. A miniszteri bizottság – írja az MTI – felszólította a magyar hatóságokat, hogy

A Miniszteri Bizottság továbbá úgy határozott, hogy a kapott információk ismeretében legkésőbb decemberi ülésén folytatja az ügy vizsgálatát. Amennyiben az említett ülésig nem történik kézzelfogható előrelépés, újabb intézkedések megtételét irányozhatják elő annak biztosítására, hogy Magyarország betartsa az emberi jogi bíróság vonatkozó ítéletéből eredő kötelezettségeit.

Az Orbán -kormány 2022 novemberében egyébként ígéretet tett, hogy leszáll az igazságszolgáltatásról az uniós támogatás fejében.