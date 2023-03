Á. Z.;

2023-03-11 20:09:00

Szombaton simán megdőlt a budapesti szélrekord

Ráadásul nem is egyszer.

Már írtunk arról, hogy a János-hegyen ma 114 kilométer per órás sebességű széllökést mértek, nemrég pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat pedig a Facebook-oldalán jelezte, hogy Budapesten ma meg is dőlt a napi rekord, a János-hegyen ugyanis mértek csaknem orkán erejével, 117 kilométer per órás sebességgel süvítő szelet is.

Ez sima első helyet jelent a legerősebb fővárosi széllökések versenyében,, a ma a múltnak átadott csúcs ugyanis 99 kilométer per óra volt. Ezt 2019-ben Lágymányoson mérték, szóval a 114 kilométer per órás szél is játszi könnyedséggel felülmúlta már.

Az OMSZ a Facebook-posztjában arról is ír, hogy járásról lekerült a narancs riasztás, vagyis Magyarországot péntek éjjel elérő északnyugati, nyugati szél egyre inkább veszít az erejéből. Mivel a viharos időszak előtt kevés eső esett, elég nagy a porvihar kialakulásának a veszélye, és ez – fűzhetjük hozzá – szombaton nagy baj is lett, az M1-es autópályán 42 jármű, öt kamion és 37 személyautó ütközött össze.