Előkerült egy videó, amelyen West Ham United-drukkerek fehér port szórnak, majd szívnak fel egy kopasz férfi fejéről, a klub kitiltotta őket

Gy. D.;

botrány;szurkolók;kitiltás;fehér por;West Ham United;

2023-03-12 16:37:00

A kelet-londoni csapat szóvivője szerint a „zéró tolerancia” jegyében az érintett szurkolók adatait átadták a rendőrségnek, és további vizsgálatokig felfüggesztették bérletük érvényességét.

Szurkolókat tiltott ki a West Ham United azután, hogy a világhálón megjelent egy felvétel, amelyen az látható, amint a csapat szurkolói a lelátón egy kopasz férfi fejér fehér port szórnak, amelyet az egyikük felszív az orrába – írja a BBC.

A klub részéről később úgy nyilatkoztak, hogy „nincs helye náluk az ilyen viselkedésnek”. A csapat egy meg nem nevezett szóvivője elmondta, a klub gyorsan lépett az érintettek azonosítása érdekében, akiknek adatait a „zéró tolerancia” jegyében átadták a rendőrségnek, és további vizsgálatokig felfüggesztették bérletük érvényességét.

A felvételt megosztó Casual Ultra Official nevű Twitter-csatorna azt írja, hogy a drukkerek kokaint szívtak fel szurkolótársuk fejéről.

West Ham fans banned from the London Stadium after sniffing cocaine from a bald man’s head during a match ???????????????????????????????? pic.twitter.com/Yin6eSsLU0