2023-03-11 07:27:00

Levették Gary Linekert a BBC képernyőjéről, mert lenácizta a brit kormány menekültpolitikáját

Az egykori angol válogatott labdarúgó felfüggesztése nagyobb botrányt kavar, mint maga a kijelentés, és szolidaritásból olyan korábbi híres játékosok sem vesznek részt a Match of the Dayben, mint Alan Sheraer és Ian Wright.

Felszólította a BBC a 63 éves Gary Linekert volt angol válogatott labdarúgót, aki két világbajnokságon tíz gólt szerzett hazája számára, hogy „lépjen vissza” a televíziós futballműsor, a Match of the Day vezetésétől. Az ok, hogy miután Suella Braverman belügyminiszter kedden ismertette a brit kormány azon terveit, amelyek megtiltják az Egyesült Királyságba – a La Manche csatornán kishajókkal illegálisan – érkező menekülteknek, hogy bármikor is menedékjogot kérhessenek és kaphassanak, Gary Lineker egy Twitter-bejegyzésben nácinak minősítette, és „mérhetetlenül kegyetlen” politikának nevezte az intézkedést, amely a legkiszolgáltatottabb emberek ellen irányul.

A történet azonban folytatódott, miután a belügyminiszter viszontválaszban vádolta meg a jelenleg műsorvezetőként és szakértőként más országokban, így Spanyolországban is tevékenykedő volt futballistát, hogy a bejegyzésével lényegében „lekicsinyelte a holokauszt kimondhatatlan tragédiáját.

A BBC azt közölte, hogy a Twitter-bejegyzés az etikai irányelveinek megsértésének minősül, és Gary Linekernek távol kellene tartania magát attól, hogy pártpolitikai kérdésekben vagy politikai vitákban állást foglaljon". A futballista később elmondta, hogy a BBC kérése nem kérés volt, mert közölték vele, hogy „vissza kell lépnie”.

Több más ismert brit exfutballista, aki szintén szakértőként vesz részt a BBC műsorában, közölte, hogy szolidaritásból ők sem vesznek részta Match of the Dayben. Így tett Ian Wright és Alan Shearer. Közben a Twitteren Armando Iannucci író és humorista megvédte Gary Linekert, sőt leszögezte, hogy „a BBC nyilvános arcaitól nem szabad elvárni, hogy a kormány és az állam irányvonalába kerüljenek”, ha valóban független a műsorszolgáltató. Megjegyezte, „a sértő tweet valójában tényszerűen helyes volt, mivel nem hasonlította össze a kormányt a nácikkal, hanem azt mondta, hogy a bevándorlással kapcsolatban használt nyelv nem különbözik Németországban az 1930-as években használt nyelvtől”.

Tim Davie, a BBC főigazgatója úgy vélte, hogy arányos lépést tettek Gary Linekerrel szemben, és tiszteletben tartja azok véleményét is, akik szolidaritást vállaltak a műsorvezetővel. Hozzátette, hogy a BBC egyik alapelve a pártatlanság, és ezt teljesítik. Közben az ellenzéki Munkáspárt is reagált a történtekre, és szerintük „a jobboldali médiaőrület túlreagálásáról” van szó. Ugyanakkor az ellenzék a BBC-elnökét, Richard Sharpot is bírálta a kormányhoz és a korábbi kormányfőhöz, Boris Johnsonhoz fűződő állítólagos politikai-gazdasági kapcsolataiért.