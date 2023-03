Á. B.;

nyomozás;hűtlen kezelés;Korányi Dávid;

2023-03-13 15:55:00

Nyomoznak Karácsony Gergely tanácsadójának utazásai miatt

Hirtelen a Fideszt is elkezdte érdekelni, hogyan és milyen körülmények közt költik el közpénzt a fővárosban.

Nyomozást indított Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Gergely utazásaival kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) - közölte a Magyar Nemzet, amely úgymond megszerezte az erről szóló rendőrségi határozatot.

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány kérésére a nyomozásból az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kizárta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK).

Az indoklás szerint az elfogultság látszatát is el kell kerülni, tekintettel arra, hogy Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy beosztásából adódóan napi munkakapcsolatban van a „feljelentéssel érintett személlyel” - vagyis Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével. Az eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja. A nyomozás Tényi István bejelentése nyomán indult el.

- hangzik a vádiratnak is beillő közlés. A kormánypárti lap arról is ír, hogy Korányi Dávid minden második útja New Yorkba vezet, ahol feleségével, Mihalik Enikő szupermodellel él.

A főpolgármester korábbi tanácsadóját azt követően vette célba nyilvános felületein a Fidesz, hogy az Action for Democracy szervezet vezetőjeként az ellenzék állítólag többször kapott pénzeket külföldről a kampányban. Korányi Dávid korábban azt hangoztatta, hogy minden vonatkozó előírást betartottak.