Rédei Judit;

Bank;USA;csőd;piac;kriptovaluta;

2023-03-13 16:04:00

Egymást vádolják a kriptopiac szereplői, két bank csődbe ment, dollármilliárdok hevernek a romok alatt

„Az emberek traumatizáltak, sokkot kapnak az első füstszagtól, menekülnek.”

Ujjal mutogatnak, egymást vádolják a kriptopiac szereplői, hibáztatják a szociális médiát, a kormányokat, a gazdaságpolitikát, azt követően, hogy a múlt héten az ágazat két fontos intézménye is összeomlott, milliárdok kerültek a romok alá. A bitcoin árfolyama ismét 20 000 dollár alá zuhant. A kormányok irányította felügyeletek mesterséges beavatkozása és az, hogy „az emberek traumatizáltak, sokkot kapnak az első füstszagtól, menekülnek” okozza a problémákat a hívők szerint.

Ennek következményeként előbb a Silvergate jelentette be, lehúzza a rolót, miután nem képes kielégíteni befektetői követelését, majd a Silicon Valley Bank ment csődbe be hasonló okokból. Valójában egyik intézmény sem sorolható a klasszikus kriptobank kategoriába, ily módon működésük a banknormáknak megfelelt, ám mindkettő üzletpolitikájában fontos elem volt a virtuális pénz forgatása.

Az 1988-ban alapított Silvergate szabályos banki tevékenységet végzett, a kriptovaluták 2013-ban kerültek be a repertoárjába. Az intézmény kintlévőségeinek alig egynegyede volt kapcsolható virtuális fizetőeszközhöz, és egészen a közelmúltig semmiféle kétely nem merült fel a fizetőképességgel kapcsolatban. A bank nagyjából 12 milliárd dollárnyi betéttel rendelkezett tavaly ősszel, az összeg java mögött megbízható amerikai állampapírok álltak. Ám vesztükre a legnagyobb ügyfeleket, több kriptotőzsdét is, a piac eróziója, majd az FTX bukása következményeként, lerohanták a pénzeiket visszaszerezni akaró befektetők. Ezeket kielégítendő, a tőzsdék pénz után néztek, így elkezdték üríteni a Silvergate-nél elhelyezett tartalékaikat. A hirtelen és egyszerre érkezett készpénzkövetelések kielégítéséhez, más lehetőség híján, a Silvergate államkötvényeinek idő előtti eladására kényszerült, áron alul, 700 millió dollárt meghaladó veszteséggel. A bank tőkemutatója a kívánt szint alá került, a részvényárfolyam mélyrepülésbe kezdett, a partnerek kifaroltak mögüle, és szinte napok alatt 8 milliárd dollárt vont ki az ügyfelek sokasága.

Elemzők a 2008-as pénzügyi válság bankösszeomlásaihoz hasonló nagyságrendű eseményként értékelik a történetet, amelynek kiváltó okai között a bankot irányítók hibás üzeneteit emlegetik, ami pánikot okozott a befektetők körében. A következmények nem csak a kriptovaluták, de a technológiai ipar egyéb szereplői számára is fenyegetőek. Nem csak kriptovállalkozások, a hagyományos üzletekben érdekeltek milliárdjai is bennragadtak a Silicon Valley Bankban. A bitcoin és más kriptovaluták árfolyama, de a stabilnak gondolt, dollárhoz kötött, stablecoin árfolyama is esni kezdett. Az SVB a múlt hét közepén hozta nyilvánosságra, hogy 2 milliárd dollár vesztesége keletkezett, majd, hogy ki tudja elégíteni a pénzeiket kivonó befektetőket, eszközök értékesítésébe kezdett, amely további veszteségeket okozott mérlegében. Pénteken a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) magához vette a Silicon Valley Bank irányítását. A következmények feltárása a kezdeteknél tart.

A bizonytalanság hatására a társaság közkedvelt stablecoinja, az USDC árfolyama 1 dollár alá került, egyúttal újabb félelmeket gerjesztve a befektetők körében. A legnagyobb kriptotőzsde, a Coinbase a piac volatilitására hivatkozva beszüntette az USDC dollárra való konvertálását. Ha az SVB szabályozától független kriptobank lenne, a pénz egyszerűen eltűnt volna – nyilatkozta a szövetségi betétbiztosító – F.D.I.C., amely átvette az intézmény felügyeletét, és azonnal a bank eszközeinek nyomába eredt. Addig is, ahogy a hagyományos bankoknál, 250 000 dollárig kártalanítják az ügyfeleket.

Az 1983-ban Santa Clarában alapított SVB, amely úgy definiálta magát, mint az innovatív gazdaság bankja, jónéhány start-up vállalatnál okozott káoszt. Miután pénzük befagyott, más intézményeknél próbáltak gyors kölcsönökhöz jutni, bérfizetésre és más kötelezettségekre. Az S.V.B mintegy 2500 kockázati-tőke társaság pénzét is kezelte, összesen 175 milliárd dollárt tett ki a rábízott eszközök értéke. Egyelőre csak annyi biztos, a 250 ezer dolláros kártalanításra mindenki számíthat, a maradék milliárdok sorsa ismeretlen. A Roku nevű TV szolgáltató, a CompScience analitikai cég, gyerekszórakoztatásra specializált Camp nevű startup, de olyan neves vállalkozás, mint a Vox Media, a New York Magazine és a The Verge kiadója is beállhat a százmilliókért sorba állók közé.