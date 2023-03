R. Hahn Veronika (London);

botrány;menekültek;BBC;Gary Lineker;

2023-03-13 16:40:00

Vissza a képernyőre: kompromisszumos megállapodás született Gary Lineker és a BBC között

A pártatlansági irányelvek független áttekintéséig a műsorvezető alkalmazkodni fog a szociális hálóra vonatkozó előírásokhoz.

Hétfő délelőttre megszületett a kiegyezés Gary Lineker volt sztárfutballista, sztárműsorvezető és a BBC között. Ahogy erről előző számunkban beszámoltunk, a közszolgálati óriás múlt pénteken felfüggesztette a munkavégzés alól a nézőközönség kedvencét, amiért a Twitteren a "harmincas évek Németországának nyelvezetéhez hasonlította a kormány új, kegyetlen menekültügyi politikáját". A Match of the Day szombat késő esti zászlóshajó műsorának többi szakértője és munkatársa, köztük a Linekerhez hasonló focicsillag, Alan Shearer, szolidaritásból visszaléptek a fellépéstől, így a hétvégi futballműsorok töredékükre lerövidítve kerültek adásba.

A hivatalos amerikai útjáról a válság megoldása érdekében sebtében hazautazott BBC vezérigazgató hétfőn kiadott nyilatkozatában elnézést kért a nézőktől a kialakult nehéz helyzetért. Tim Davie elismeri, félreértést okozhattak a BBC-nek a szociális csatornákon való megszólalásra vonatkozó 2020-as irányelvei, s az ebben rejlő "szürke foltok". A brit közmédiában már 2020-as kinevezése előtt magas beosztásban lévő szakember arra utalt, hogy míg korábban a pártatlanság követelménye kisebb volt a sport vagy a tudomány területén, mint a politikai és hírműsorokban dolgozó újságírók véleménynyilvánításával kapcsolatban a szociális hálón, ezt még 2020-ban módosították. Az előírásokat a "jól ismert" BBC arcokra is kiterjesztették, elvárva tőlük, "ne foglaljanak állást pártpolitikai kérdésekben, és fogalmazzanak óvatosan közpolitikai ügyekben".

Friss állásfoglalásában Tim Davie hozzátette, milyen "kényes egyensúlyt kell megvalósítani a BBC-nél, ahol különböző embereknek különböző szerződéseik és programkészítési pozícióik vannak, eltérő közönséggel és szociális média profillal". A vezérigazgató tudatában van annak, hogy az irányelveket "aktualizálni, világossá, arányossá és a célnak megfelelővé kell tenni". A BBC médiaügyi tudósítója, David Sillito később interjút készített Davie-vel, egyben nyíltan bírálva főnökét, amiért Lineker munkájának felfüggesztésekor nem látta előre a hétvégi káoszt, nem mérte fel a munkatársak szolidaritási készségét. Davie leszögezte, "higgadt vitára van szükség a szólásszabadság biztosítása érdekében".

A kompromisszum jegyében Lineker visszafogja megnyilvánulásait a közösségi oldalakon. A közel három évtizedes BBC-munkájára "büszke" műsorvezető hozzátette: "Akármilyen nehezek is voltak az utolsó napok, nem lehet összehasonlítani azzal, ahogy embereknek üldözés vagy háború miatt el kell hagyniuk hazájukat". A sportriporter "szívmelengetőnek" tartja "a szenvedők iránt megnyilvánuó empátiát".

A háztartásonként évi kötelező 159 fontos (közel 70 ezer forint) előfizetési díjból működő BBC pártatlansága állandóan visszatérő téma, bár az utóbbi időben legerősebben a Partygate idején került előtérbe, amikor az adó konzervatív képviselők támadásainak kereszttüzében állt Boris Johnsonnal szembeni tiszteletlensége miatt. A "semlegességi" politika fogyatékosságait jelzi, hogy más BBC nagyágyúk, köztük a The Apprentice valóságshowt vezető Lord (Alan) Sugar üzletember is rendszeresen posztol ellentmondásos dolgokat. Az igazán nagy probléma azonban a BBC elnöke, Richard Sharp pozíciója, aki, miközben pályázatának elbírálása folyt, hozzásegítette Boris Johnsont egy 800 ezer fontos személyi kölcsönhöz, illetve 2001 óta több mint 400 ezer fonttal (176 millió forint) támogatta meg a Konzervatív Pártot. A dúsgazdag ex-bankár fülsiketítő hallgatással nem állt ki a BBC stábja mellett a most elcsendesedett krízis idején.