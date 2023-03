Czene Gábor;

Nyomtass te is!;

2023-03-14 07:00:00

A lelkesedés csökkent ugyan, de továbbra is küzd a propaganda ellen a Nyomtass te is! mozgalom

Az ellenzék vereségével a Nyomtass te is! mozgalom nem veszítette el létjogosultságát. A lelkesedés csökkent ugyan, de az aktivisták ma is mindenhol megjelennek, ahol civil mozgolódást tapasztalnak az országban.

Óriási csalódás volt a tavalyi parlamenti választás eredménye – idézte fel L. László János, a Nyomtass te is! alapító-főszerkesztője. Azok, akik részt vettek a mozgalomban, az átlagos ellenzéki szavazónál is nagyobb keserűséget éreztek: személyes kudarcként élték meg, hogy a Fidesz újra kétharmadot szerzett. Hiszen ők nemcsak a foteljükben ülve morgolódtak, hanem rengeteg időt, pénzt és energiát szántak arra, hogy tegyenek a remélt kormányváltásért.

Az ellenzék súlyos veresége után nyilvánvalóvá vált, hogy „nem lehet ott folytatni, ahol abbahagytuk” – mondta L. László János. A mozgalom nem adta fel, továbbra is létezik. Önmeghatározása szerint a 2017-ben indított Nyomtass te is! egy „pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre juttatja el a valódi híreket”. Azokat a híreket, amelyek rutinszerűen kimaradnak, vagy csak eltorzítva jelennek meg a kormánymédiában. Valójában egy A/4-es papírlapról van szó, amely négyoldalas újsággá hajtogatva kerül be a postaládákba.

L. László János közlése szerint eredetileg az volt a céljuk, hogy legalább ezer településre eljussanak. A tervet jelentősen túlteljesítették: az újságot mintegy kétezer községben és városban, az ország nagyjából kétharmadában terjesztették. A választás előtti csúcsidőszakban akadt olyan lapszám, ami (nem tévedés) 1,3 millió példányban jelent meg. Mivel az újságot bárki kinyomtathatja és terjesztheti, könnyen lehet, hogy a valóságban ennél is nagyobb volt a példányszám.

Kifejezetten törekedtek arra, hogy egy adott településre ne csupán egyetlen alkalommal, hanem minél többször, lehetőleg heti rendszerességgel eljuttassák a kiadványt. Az alapító-főszerkesztő becslése szerint összességében tízezres nagyságrendben vettek részt önkéntes aktivisták a terjesztésben. A Nyomtass te is! adományokból tartja fenn magát. L. László János hangsúlyozta, hogy pártoktól nem kértek és nem kaptak anyagi támogatást, még Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmától sem, amellyel pedig 2019-ben együttműködési megállapodást kötöttek.

Az aktivisták azzal a hittel vágtak bele a munkába, hogy „az emberek, ha majd megtudják az igazságot, akkor jó helyre fognak szavazni”. Utólag ez tévedésnek bizonyult.

A hatalom egyik tartópillére a média feletti uralom megőrzése, ha nem így lenne, akkor a Fidesz nem költene száz- és százmilliárdokat a propagandasajtó fenntartására – állapította meg a főszerkesztő. Ennek a tartópillérnek a ledöntése, vagy legalább megingatása nélkül nem lesz kormányváltás. Éppen ezért a Nyomtass te is! Kiadványra változatlanul nagy szükség van, a bevált „technológiát” nem szabad veszni hagyni.

A körülményekhez alkalmazkodva a mozgalom stratégiát váltott, a szokásos hírszemlék mellett a korábbinál intenzívebb módon igyekszik tematikus számokkal segíteni a civil kezdeményezéseket, így például a pedagógusok és a diákok önszerveződését, vagy az akkumulátorgyárak elleni tiltakozásokat. „Bárhol az országban, ahol civil mozgolódást tapasztalunk, megjelenünk mi is” – számolt be L. László János.