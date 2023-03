MTI-Népszava;

futball;Manchester City;Bajnokok Ligája;RB Leipzig;

2023-03-14 23:35:00

7-0 lett a vége, a Manchester City kiütötte a Szoboszlai Dominikkal felálló RB Leipziget

Erling Haaland öt gólt szerzett, csapata, a Manchester City pedig kiütéses, 7-0-ás győzelmet aratott az RB Leipzig felett kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Az angol csapat mellett az Internazionale jutott tovább a játéknapon, miután döntetlent ért el Portóban.

A három héttel ezelőtt játszott odavágón a lipcseiek jó második félidei játékkal 1-1-es döntetlent értek el és bizakodva várták az angliai visszavágót, melyen azonban gyorsan elszálltak a reményeik. Josep Guardiola együttese az első perctől komoly fölényben futballozott, a németek pedig húsz percig hősiesen védekeztek. Aztán a játékrész közepén előbb egy erősen vitatható büntetőt kapott a házigazda hosszas videózás után és Erling Haaland nem hibázott, majd alig egy perccel később Kevin de Bruyne kiváló lövése után a keresztlécről visszapattanó labdát fejelte kapuba a norvég sztárcsatár. Haalandnak ez volt a 30. BL-gólja, amivel történelmet írt, mivel a legfiatalabb játékos lett, aki elérte a 30 gólt a sorozatban, egyúttal a leggyorsabban is, mindössze 25 találkozó alatt.

A kiváló támadó ugyanakkor a folytatásban sem lassított és az első félidő hosszabbításában újra, majd a második elején még kétszer csapott le a kipattanókra és szerzett gólt, mielőtt alig 60 perc játék után Guardiola lecserélte volna őt. Haalandot megelőzően csupán két játékos, Lionel Messi (Barcelona, 2012-ben a Leverkusen ellen) és Luiz Adriano (Sahtar Doneck, 2014-ben a BATE ellen) szerzett egy BL-meccsen öt gólt. (Azt már mi fűzzük hozzá csendben az MTI híréhez, hogy rúgott egy meccsen öt gólt a Ferencváros zsenije, Albert Flórián is, ő még 1965. augusztus 9-én az izlandi Kefflavík ÍF ellen a BL-előd bajnokcsapatok Európa-kupája sorozatban.)

A Manchester City egy óra játék és 6-0 után visszavett a tempóból, de a ráadásban még De Bruyne is lőtt egy gyönyörű gólt, a Manchester City a két meccs után 8-1-gyel jutott tovább. Az az RB Leipzig színeiben egyébként pályára lépett Willi Orban és Szoboszlai Dominik is, utóbbi a The Guardian szerint az első félidő legjobb játékosa volt a német csapatban.

A nap másik találkozóján a gólok helyett az izgalmak játszották a főszerepet. Az egygólos előnnyel érkező Internazionale egyértelműen előnye őrzésére rendezkedett be és a hazaiak egészen a hajráig nem is okoztak igazán nagy veszélyt az olaszok kapujánál. A végjátékban viszont többször is hosszabbításra menthették volna a csatát a portóiak, ám vagy André Onana kapus segített az Interen, vagy Denzel Dumfries mentett helyette a gólvonal előtt, végül pedig a kapufa mentette meg a góltól Simone Inzaghi csapatát, amely így készülhet a negyeddöntőre.