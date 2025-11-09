A címvédő Liverpool 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
A Manchester City spanyol válogatott futballistája a Real Madrid brazil sztárját, Viníciust utasította maga mögé. Ezen a BL-győztes csapat annyira megsértődött, hogy küldöttségük el sem utazott a hétfő esti gálára.
A Pep Guardiola vezette Manchester City a Premier League utolsó fordulójában 3-1-re győzött a West Ham United ellen.
Büntetőpárbaj után a Real Madrid kiejtette a címvédő Manchester Cityt, búcsúzott a másik angol együttes, az Arsenal is.
Az angol bajnoki cím szempontjából sorsdöntő lehet az utolsó Jürgen Klopp-Pep Guardiola összecsapás a Liverpool és a Manchester City részvételével.
Büntetőpárbajban sikerült felülmúlniuk spanyol ellenfelüket.
Csillagászati összegű, 400 millió eurós kivásárlási záradéka van a török származású német válogatott középpályás szerződésének.
Bár az Internazionale taktikája érvényesült, gólt az ordító milánói helyzetek ellenére csak a szerencsés City szerzett, így először ült fel Európa trónjára.
A vezetőedző szerint "meg volt írva a csillagokban" az, hogy idén csapata, a Manchester City nyeri meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját.
Száguld-e az angol csapat, mint Grealish Lamborghinije vagy Simone Inzaghi követi Herrerát és Mourinhót, a vezénylés milánói Maestróit.
Az Egyesült Királyságban sokan minden idők legjobb angol együttesének tartják Manchester sokáig másodhegedűs, ma már prímás „muzsikusait”.
A Real Madrid játékában ötlet sem igazán volt ma este.
Minden nyitott maradt a visszavágóra, sem az angol, sem a spanyol csapat nem tudott előnyt kiharcolni az első mérkőzésen.
Erling Haaland öt gólt szerzett, csapata, a Manchester City pedig kiütéses, 7-0-ás győzelmet aratott az RB Leipzig felett kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Az angol csapat mellett az Internazionale jutott tovább a játéknapon, miután döntetlent ért el Portóban.
A katalán sztárklub fogadta be a Manchestert a kevés játéklehetőség miatt elhagyó argentin labdarúgót, Sergio Agüerót.
A Chelsea 1-0-s győzelmet aratott a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében, így 2012 után másodszor diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban.
A Pep Guardiola által irányított Manchester City és a Thomas Tuchel vezette Chelsea feszül egymásnak a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntőjében.
Az együttes ellenfele a Bayern München lesz szerdán, kedden a Paris Saint-Germain az RB Leipzig csapatával találkozik.
Helyt adott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a csapat fellebbezésének, ami azt jelenti, hogy az angol együttes részt vehet a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmeiben.
A Tottenham Hotspur 1-0-ra nyert a vendég Manchester City ellen, a Liverpool pedig 2-0-ás győzelmet aratott kedden.
A Manchester City labdarúgócsapatát is tulajdonló City Football Group ezúttal az ázsiai piacra tette be a lábát.
A Manchester City gárdája gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel legyőzte a Chelsea-t, ezzel megnyerte az angol labdarúgó Ligakupát. A mérkőzés azonban más miatt marad emlékezetes...
IZGALMAK Szerdán az Atlético Madrid vendéglátóként, a Manchester City pedig idegenben szerzett előnyt a labdarúgó BL nyolcaddöntőjében, ennél azonban sokkal több minden történt.Szerdán az Atlético Madrid vendéglátóként, a Manchester City pedig idegenben szerzett előnyt a labdarúgó BL nyolcaddöntőjében, ennél azonban sokkal több minden történt.
Január 3-án kissé abszurdnak tűnhet egy mérkőzés felvezetéseként az „év meccse” jelzőt használni, azonban könnyen lehet, hogy a csütörtök esti Manchester City–Liverpool rangadó (21:00, tv: Spíler1) olyat hoz, amiről még hónapokkal később is beszélnek majd az angol futball szerelmesei.
Újabb köteg kompromittáló dokumentum került nyilvánosságra, ezúttal a Manchester City ghánai labdarúgó akadémiájáról derültek ki kevéssé vidám tények.
Edzésen szakadt el Claudio Bravo Achilles-ina. A belga Kevin De Bruyne három hónapig nem játszhat.
A Manchester City nyerte a labdarúgó angol Szuperkupát, miután vasárnap 2-0-ra legyőzte a Chelsea-t a Wembley-ben.
A múlt a Liverpool mellett szól a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója előtt.