2023-03-15 07:34:00

Joe Biden több lépést is bejelentett a fegyvertörvények szigorúbb betartatásáért

„Mielőtt valaki fegyvert vásárolna, ellenőrizni kell, hogy nem erőszakos bűnöző, családi erőszak elkövetője-e.”

Elnöki rendeletet hozott a fegyvertartáshoz szükséges háttérellenőrzések szigorítása érdekében az amerikai elnök – írja a The New York Times.

Biden a kaliforniai Monterey Parkban (ahol januárban egy fegyveres 11 embert megölt egy holdújévi ünnepség során) több lépést is bejelentett a létező fegyvertörvények szigorúbb betartatásának érdekében. „Ma újabb elnöki rendeletet jelentek be, amely felgyorsítja és fokozza ezt az életek megmentését célzó munkát” – jelentette ki Monterey Parkban az elnök a kisszámú hallgatóságnak, amely magában foglalta a lövöldözés sebesültjeit és az áldozatok hozzátartozóit is. „Ezt diktálja a józan ész” – fogalmazott. „Mielőtt valaki fegyvert vásárolna, ellenőrizni kell, hogy nem erőszakos bűnöző, családi erőszak elkövetője-e” – tette hozzá.

Biden a beszédében sorra vette a januári lövöldözés 11 halálos áldozatát, akiket megöltek „az ünnepség és a fény napján, amely így a félelem és a sötétség napjává változott”.

A lap megjegyzi, az azóta eltelt közel kilenc hónap során, hogy az amerikai elnök a múlt nyáron a fegyvertartással kapcsolatos egy sor intézkedést írt alá, több, nagyobb számú áldozatot követelő lövöldözés volt az országban: tavaly nyáron egy fegyveres hét embert megölt, és további 48-at megsebesített az illinoisi Highland Parkban, ősszel egy fegyveres ámokfutó több embert megölt és megsebesítette a Virginiai Egyetemen. Novemberben egy lövöldöző öt embert megölt, további 25-öt megsebesített egy coloradói melegbárban, illetve 11 ember lelte halálát az említett holdújévi lövöldözésben.

Bár Biden azóta fogadkozott, és a fegyvertartás szigorítását követelte, az elnököt korlátozza a második alkotmánykiegészítés és a politikai rendszer, amely eddig nem volt hajlandó lépéseket tenni a fegyvertartáshoz szükséges háttérellenőrzések egységessé tételére, a támadófegyverek és a nagy kapacitású tárak betiltására, sem arra, hogy megváltoztassák a fegyvergyártóknak a felelősségre vonás alóli mentességét.

Igaz, a lap megjegyzi, az elnök legutóbbi bejelentésének „nagyobb a füstje mint a lángja”, és kevesen gondolják úgy, hogy véget fog vetni a rendszeres fegyveres erőszaknak.